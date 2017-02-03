148 ülkenin milli gelirinden fazla

Kasasındaki 246.1 milyar dolar nakitle banka ve finans kurumlarıyla yarışan teknoloji devi Apple, Finlandiya, Şili, Bangladeş gibi 148 ülkenin milli gelirini de geride bıraktı

ABD'li teknoloji devi Apple para basmaya devam ediyor. 2016 4'üncü çeyrek rakamlarını açıklayan firmanın, çeşitli ülkelerdeki bankalarda 246.1 milyar dolar nakit parası var. Bu rakam ile Apple dünya üzerinde banka veya finans kuruluşu olmadığı halde en çok nakit paraya sahip şirket oldu. Paranın yüzde 94'ü ise ABD dışında. Apple'ın 246 milyar dolarlık nakit parası ile yeni bir şirket kurulsa, bu şirket yine de dünyanın en büyük 13'üncü şirketi olabiliyor. Apple'ın nakit parası, büyüklük olarak Procter & Gamble, Bank of America, Chevron ve Walmart gibi dev şirketleri geride bırakıyor. Bu rakam 148 ülkenin milli gelirini de geçti. Buna en yakın milli gelire sahip ülkeler Finlandiya (239 milyar dolar), Şili (234 milyar dolar) ve Bangladeş (224 milyar dolar) oldu.