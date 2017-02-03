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lar promosyon yarışına girdi!

SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 3.2.2017 14:26 Güncelleme Tarihi: 3.2.2017 14:39
Bankalar promosyon yarışına girdi!
Bankalar promosyon yarışına girdi!

Başbakan Binali Yıldırım'ın 'emeklilere promosyon' müjdesi ve Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun mart ayında ödemelerin başlayacağını açıklamasından sonra lar SGK ile anlaşma imzalamaya başladı. 'nın ardından bugün ve da promosyonlarını açıkladı

ZİRAAT BANKASI NE KADAR VERİYOR?

Yaklaşık 12 milyon emekliye promosyon için imzası dün Ziraat sı ile SGK arasında atılmıştı. Banka, 3 yıllık dönem için; Maaşı bin liranın altında olanlara 300 lira, Maaşı bin ile 2 bin lira arasında olanlara 375 lira, Maaşı 2 bin liranın üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödemesi yapacak. Bankalar emeklilere bu tutarın altında ödeme yapamayacak, ancak isterse daha yükseğini verebilecek.

7.5 MİLYON EMEKLİ KAMUDA

7.5 milyon maaşlarını üç kamu bankasından alıyor. Kalan 4.2 milyon emekli ise maaşlarını PTT Bank ve özel bankalar üzerinden alıyor. Kamu bankaları arasıda aslan payı ise 'na ait.

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