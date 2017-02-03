Yerli otomobil için özel sektör güç birliği yapıyor

Yerli otoda devlet destekli yeni bir model belirlendiğini belirten Bakan Faruk Özlü, üretim konusunda özel sektörün konsorsiyum kuracağını kaydetti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobili üretmek için 3 ila 5 özel firma ile görüştüklerini belirterek, "Onların müştereken bir konsorsiyum oluşturmalarını bekliyoruz. Ortaklık sözleşmesi durumuna geldiğimizde kamuoyu bilecek. İmzaya çok yakınız" dedi.

DEVLET DESTEKLİ MODEL

aHaber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Bakan Özlü, yerli otomobil üretimine ilişkin önemli detaylar paylaştı. Bu konuda yeni bir iş modeli belirlediklerini anlatan Bakan Özlü, "Özel sektörün önde olduğu devletin desteklediği yeni bir model belirledik. Türkiye kendi otomobilini tasarlama bir marka oluşturma noktasında iddialı. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Ama iş modelinde bir değişiklik yapıyoruz" diye konuştu. Üretim konusunda görüştükleri firmalar olduğunu söyleyen Özlü, "Onların konsorsiyum oluşturmalarını bekliyoruz. 'Siz şunlarla birlik olun' demiyoruz. Bu ticari bir konu. Ticari firmaların müştereken çalışmalarını öngören bir ortak çalışmaya yapıyoruz. Ortaklık sözleşmesinin imzalanması durumuna geldiğimizde kamuoyu bilecek. Çok yakındayız. 3 ila 5 arası firma sayısı olacak" dedi.

MART 2019'A YETİŞECEK

Esas konunun Türkiye'nin kendi markasını ortaya koyması olduğunu anlatan Özlü, "Yoksa biz otomobil üretiyoruz. Geçen yıl yaklaşık 1.5 milyon otomobil üretildi. Yüzde 70'inin ihracatı yapıldı. Yerli otomobil üretmektense yerli marka oluşturmak istiyoruz. Bunun için ticari taksi modeli düşünüyoruz. Daha sonra a,b,c segmenti ile büyümeyi hedefliyoruz. Hedefimiz 2019 martına yetiştirmek. Tabi bu firmaların performansına bağlı" değerlendirmesinde bulundu. "Sadece Türkiye için değil dünya için bir otomobil üreteceğiz" diyen Özlü, "Örneğin ticari taksi modeli ürettiğimizde sadece Türkiye'de değil örneğin New York'a gittiniz bir taksi çağırdınız sizi karşılayacak olan taksinin bir Türk modeli olması kuvvetle muhtemel. Biz küresel bir başarıyı hedefliyoruz" dedi.

ANTARkTİKA'YA ÜS YOLDA

Antarktika'ya bir bilim heyeti göndermeyi ve bir fizibilite analizi yapmasını öngördüklerini belirten Özlü, "Orada 53'e yakın ülke var. Türkiye'nin orada bir üssü olacak" dedi. 15 Kasım 2017'de gidecek heyetin 15 Şubat 2018'e kadar burada kalacağını kaydeden Özlü, seyahatin bir gemiyle gerçekleştirileceğini bildirdi.



KOSGEB KREDİSİNE FETÖ KRİTERİ

KOSGEB kredisi için 250 bin başvuru aldıklarını anlatan Bakan Özlü, "Ama tamamı şartları sağlamıyor. FETÖ'ye takılmış başvurular var. Bunları eledikten sonra 206 bin kişi kalıyor geriye. Şartları sağlayan herkese bunu vereceğiz" dedi. Özlü, kriptolu telefon yapılmasına ilişkin çalışmaları ise sürdürdüklerini anlattı.