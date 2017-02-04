Akkuyu’da gaza basılıyor

Mersin’de Akkuyu Nükleer Santrali’nde incelemelerde bulunan Enerji Bakanı Berat Albayrak, projenin inşaat sürecine bu yıl başlanacağını belirterek, “İlk reaktörü 2023’te devreye alacağız” dedi

Rusya'yla normalleşen ilişkiler Akkuyu Nükleer Santrali'ne de yansıdı. Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşa edildiği bölgede incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "İlk inşaat sürecine 2017'de başlamayı hedefliyoruz. Çünkü 2023'te, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ilk reaktörü devreye alma hedefimiz var" dedi. Helikopterle geldiği bölgede projeyle ilgili yetkililerden bilgi alan Albayrak, santralin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek kalemde, gelmiş geçmiş en büyük yatırımı olduğunu söyledi. Projeyi yürüten firmaların çok yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Albayrak, bu yıl içinde projede çok önemli adımlar atılacağını belirtti.



TÜRKİYE'NİN 60 YILLIK RÜYASI

Yatırımın Türkiye'nin 60 yıllık rüyası ve hayali olduğunu aktaran Albayrak, şöyle konuştu: "24 Kasım'da Rusya ile yaşanan o problemden sonraki sürecin ardından, son aylardaki normalleşmeyle birlikte çalışmalar yeniden hızlandı. 2017 itibarıyla da ivme kazanan çalışmaları yerinde takip etme noktasında bu ziyaretlerden birini gerçekleştirdik. Tabii ki, ufak tefek eksiklikler de olsa, ümidimiz odur ki, istediğimiz işgücüne ve hıza kavuşması noktasında her kesim ve paydaş gerekli çalışmaları ortaya koyacak."



TARİHE GEÇECEK BİR YATIRIM

İnşaat, limanların dizaynı ve tasarımıyla ilgili bilgi alan Albayrak, şunları kaydetti: "Nükleer santral sadece elektrik, kaynak çeşitliliği, arz güvenliği için önemli bir kaynak değil. Aynı zamanda nükleer tıptan uzay teknolojilerine, ileri sanayiden tarıma kadar teknolojik anlamda barışçıl nükleer teknolojiye dayalı ürünün Türkiye'mizde gelişmesi açısından çok önemli. Bu yatırımlar, birçok başarı hikayesinin altın sayfalara geçtiği yatırım olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçecek. Gece-gündüz bu yatırımların hayata geçmesi için çalışacağız."



3+TEKNOLOJİYLE İLERİ STANDARTLARDA OLACAK

TwItter hesabından da açıklamalarda bulunan Enerji Bakanı Albayrak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin nükleer transferi açısından stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Albayrak, şunları kaydetti: "Akkuyu,'3+ teknolojiyle' alanında en ileri güvenlik standartlarına sahip olacak. Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine katkı sağlayacak Akkuyu santralini inşallah, 2023'te hizmete almayı planlıyoruz." Akkuyu Nükleer Santrali, Mersin'e 140 kilometre uzaklıktaki Akdeniz kıyısında, Akkuyu mevkiinde inşa ediliyor. Santral, her biri 1.200 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşacak. 4.800 megavatlık kurulu gücü ile tek başına Türkiye'nin elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 6'sını karşılayabilecek.