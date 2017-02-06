Çayırhan Termik Santrali Özelleştirme ihalesi yapıldı

Çayırhan Santrali Özelleştirme ihalesine en düşük teklifi Kolin-Kalyon-Çeliker grup verdi. Teknik olarak tamamlanan ihale, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) görüşüne sunulacak. Türkiye'de ilk kez açık eksiltme yöntemi uygulandı. Özelleştirme İdaresi Yüksek Kurulu'nun onayından sonra ihalede, en düşük teklifin geçerli olacağı birim fiyat üzerinden işletme hakkı devir sözleşmesi imzalanacak ve alıcıya devir gerçekleştirilecek

Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) Çayırhan'da bulunan enerji üretim ve kömür rezerv alanlarının özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde en düşük teklifi megavatsaat başına 60,4 dolar ile Kolin-Kalyon Enerji - Çelikler Ortak Girişim Grubu verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır'ın komisyon başkanlığında yapılan ihaleye, Fina Enerji Holding AŞ, IC İçtaş Enerji Yatırım Holding AŞ, Kolin-Kalyon Enerji - Çelikler Ortak Girişim Grubu ve Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat AŞ katıldı.

Kapalı zarfla tekliflerin alındığı ilk elemesiz turda, megavatsaat başına en düşük teklif 64 dolar oldu. Kapalı zarfla tekliflerin alındığı ikinci elemesiz turun ardından, en düşük teklif açıklanmadan açık eksiltmeye geçildi.

LİMAK İLK TURDA ÇEKİLDİ

İhalede megavatsaat başına açık eksiltme başlangıç fiyatı 63,9 dolar olarak belirlenirken eksiltme aralığı da 50 dolar/cent oldu. Açık eksiltmenin ilk turunda Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat AŞ ihaleden çekildi.

Açık eksiltmenin ikinci turunda ise Fina Enerji Holding AŞ'nin megavatsaat başına 61,40 dolar teklif vermesinin ardından, IC İçtaş Enerji Yatırım Holding AŞ de ihaleden çekildi.

Açık eksiltmenin üçüncü turunda, Kolin-Kalyon Enerji - Çelikler Ortak Girişim Grubu megavatsaat başına 60,4 dolar teklif vererek, en düşük teklif veren katılımcı oldu.

En düşük ikinci teklifi ise megavatsaat başına 61,40 dolar ile Fina Enerji Holding AŞ verdi.

Teknik olarak tamamlanan ihale, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) görüşüne sunulacak. Özelleştirme İdaresi Yüksek Kurulu'nun onayından sonra ihalede, en düşük teklifin geçerli olacağı birim fiyat üzerinden işletme hakkı devir sözleşmesi imzalanacak ve alıcıya devir gerçekleştirilecek.

Söz konusu bölgede kurulacak tesisten üretilen elektriğe anlaşmadaki birim fiyat üzerinden 15 yıllık alım garantisi uygulanacağı belirtiliyor.

ÇAYIRHAN İÇİN 1,1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM



Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu, özelleştirme ihalesine en düşük teklifi veren katılımcı oldukları Çayırhan'da toplamda 800 megavatlık bir santral kurulacağını belirterek, "Burada 1,1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirilecek. 500 kişi santralde, bin 500 kişi kömür çıkarma işleminde çalışmak üzere toplamda 2 bin kişiye istihdam sağlanacak." dedi.

TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENİYORUZ

Çayırhan'ın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmelerinde en düşük teklifi veren Kolin-Kalyon Enerji - Çelikler Ortak Girişim Grubu temsilcileri Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu, Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata ve Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, kurulacak santrale ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Koloğlu, burada yaptığı açıklamada, Türk ekonomisine güvendiklerini ve yatırıma devam edeceklerini vurguladı.

Kömürden enerji üretiminin hem cari açığın düşürülmesine hem de istihdama katkı sağlayacağına dikkati çeken Koloğlu, doğru zamanda, doğru yerde, doğru stratejide yapılan yatırımların daima başarı ile sonuçlandığını anlattı.

YERLİ ENERJİ ÜRETECEĞİZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın ısrarcı olduğu yerli kaynaklardan enerji üreteceklerini aktaran Koloğlu, şunları kaydetti:

"Çayırhan'da 1,1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirilecek. Toplam kapasitesi 800 megavatlık santralde 500 kişi, bin 500 kişi de kömür çıkarma işleminde olmak üzere toplamda 2 bin kişiye istihdam sağlanacak. Elektrik satış sözleşmesi 15 yıllığına yapılacak, fakat inşaat süresi de buna dahil olacak. Üretilecek elektriğin bedeli Türk lirasına çevrilerek tarafımıza ödenecek. Dolarla ödeme söz konusu olmayacak."