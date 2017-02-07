İş dünyasından Erdoğan'ın çağrısına tam destek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuşmada istihdam seferberliği başlattı. Türkiye'nin devleri ve odalardan destek geldi

İTO ÇAĞLAR: "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAŞLATTIĞI İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNİN NEFERİ OLACAĞIZ"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında en büyük oda olan İTO'nun, 400 bin üyesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinin neferi olacağını söyledi.

Çağlar, milli seferberliğin istihdam cephesinde devam etmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün her işletmenin fazladan bir kişi istihdam etmesi, 1,5 milyon kişiye iş sağlanması demektir. Bu da işsizlik sorunumuzu önemli ölçüde çözer. Reel sektörün ilacı esasen yine kendinde saklı. Çünkü unutmayalım ki yapılan her istihdam, yapacağı harcamalarla iç piyasaya ivme kazandırıyor. Bu nedenle iş dünyası olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni istihdam çağrısını memnuniyetle karşıladık. İstihdam bugün reel sektörün milli vazifesidir. Ayrıca, daha çok istihdam toplumsal huzurumuzun ve dayanışmamızın teminatı olacaktır. Üreten Türkiye için en önemli kaynağımız insan gücümüz..."

Hükümetin gerek yatırım teşvikleri gerekse vergi indirimlerinin, üretim ve tüketimi aynı anda canlandıracağını belirten Çağlar, "İnanıyorum ki sağladığımız her bir istihdam büyüme hikayemize bir tuğla daha ekleyecek. Reel sektör için başlatılan bu seferberliğe biz de 'evet' diyoruz." ifadesini kullandı.