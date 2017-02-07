İstanbullular akıllı bisikletle rekor kırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bisiklet yol ağı güzergahında yeni akıllı bisiklet projelerinin hayata geçirilmesi, kentin uygun noktalarında özellikle sahil bandında ve tüm İstanbul geneline sistemin yaygınlaştırılması için çalışmalar devam ediyor

Kadıköy-Kartal-Maltepe Şehir Parkı arasında 14 istasyon ve 140 bisikletle başlatılan proje Florya-Yeşilköy hattında 5 istasyon ve 60 bisikletle hizmete açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bisiklet yolları üzerinde İSPARK tarafından kurulan Akıllı Bisiklet sistemi İSBİKE vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

150 BİN KİŞİ AKILLI BİSİKLETİ KULLANDI

2106 yılı içinde ilkbahar ve yaz aylarında kullanım daha da artarken toplamda 150 bin kişi akıllı bisikleti kullandı.

İstanbullular 6 kilometrelik Florya-Yeşilköy arasında, 18 kilometre Kadıköy –Maltepe Şehir Parkı arasında akıllı bisikletleri istasyonlardan kiralayarak kullanabiliyorlar. Aldıkları bisikletleri istedikleri istasyona bırakabiliyorlar. Kredi kartı ve abone kartı ile kiraladıkları bisikletlerle bu güzergahlar arasında hem spor yapıyorlar hem de sahilde keyifli bir yolculuk yapıyorlar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteği ile sürdürülebilir sosyal sorumluluk ve çevre dostu projeleri hataya geçirdiklerini belirten İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut, "Anadolu ve Avrupa yakasında iki sahil hattında başlattığımız projemize vatandaşlarımızın yoğun ilgisi oldu. Özellikle yaz döneminde yoğunluk bir kullanım yaşamdı. Yeni projelerin kullanıma açılması ve bisiklet sayısının artırılması için çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz" dedi.

YENİ HATLAR AÇILACAK BİSİKLET SAYISI ARTIRILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yeni bisiklet yollarını hizmete açmaya devam ediyor. Açılan bu noktalar üzerinde yeni akıllı bisiklet kiralama üniteleri kurularak farklı ilçelerde de vatandaşlara hizmet verilmeye başlanacak.

Mevcut hatlara özellikle sahil bandında, tarihi yarımadada ve arazi yapısı uygun merkezlerde, metro ve diğer ulaşım noktalarında yenileri eklenecek. İki yıl içerisinde yeni hatlarla birlikte bisiklet sayısı 3 bine çıkartılacak.

Bisiklet severler ISBIKE abone kartı alarak yada kredi kartı ile 0-60 dk. arası 2,5 TL, 60-120 dk. arası 4 TL, 120-180 dk. arası 6 TL, 3 saat ve üzeri kullanımda her saat 4 TL olarak bisiklet kiralayabiliyorlar.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Sistem, kredi kartı ve abonelik olmak üzere 2 farklı şekilde hizmet veriyor. Akıllı bisiklet sistemini kredi kartı ile kullanmak isteyen bisiklet severlerin kiralama kiosk'undan 'bisiklet kirala' butonunu tıklayarak, öncelikle sisteme üye olmaları gerekiyor. Kısa süreli bu işlemin ardından kredi kartı ile kiosk üzerindeki adımlar bir biri ardına tamamlandıktan sonra sistemin verdiği 8 haneli şifre kullanılarak bisiklet kiralanabilmektedir.

RF ID ve GPS teknoloji sayesinde veri tabanı ile irtibat kurarak aktif hale gelen sistemde bisikletin tüm hareketleri izleniyor. Ayrıca, sistem alınan bisikletin her hangi bir " Akıllı Bisiklet İstasyonuna " teslim edebilme imkanı da sunuyor.