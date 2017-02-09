Borsa İstanbul rekora koşuyor! 6 haftada yüzde 14 yükseldi

Borsa İstanbul’da devam eden olumlu hava, endeksi 88 bin 800 puanın üzerine taşıdı. Endeks yılbaşından bu yana yüzde 14 prim yaptı

Borsa endeksi iki yıl aradan sonra yeniden 88 bin 800 puan seviyesine ulaştı. En son 2015 yılı Şubat ayı başında bu seviyeyi gören endeks, özellikle ikinci seansta gelen alımların etkisiyle 90 bin puan sınırına dayandı. 2017 yılına 77 bin 764 puanla başlayan endeks, yılbaşından bu yana yüzde 14 prim yaparak dünyanın en çok kazandıran borsalarından biri oldu.

HEDEF 90 BİN PUAN

Not indirimi ile gelen olumsuz havayı üzerinden atan borsa, özellikle bankacılık sektörü ve sanayi sektörü hisselerine gelen alımlarla yükselişini sürdürüyor. Son dönemde açıklanan olumlu bilançoların da alımlarda etkisi olduğu belirtiliyor. Hükümetin kurduğu Varlık Fonu'nun da Türkiye'ye olan güveni artırdığını belirten uzmanlar endeksin 90 bin puanı aşarak yükselişini sürdüreceğini vurguluyorlar.

YABANCILARIN İLGİSİ SÜRÜYOR

Bu arada yabancıların da borsaya ilgisi devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Şubat itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) piyasa değeri arttı. Merkez Bankası'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bir önceki hafta 35 milyar 782,3 milyon dolar olan hisse stok miktarı 38 milyar 774,1 milyon dolara, 23 milyar 964,4 milyon dolar olan DİBS stok miktarı ise 24 milyar 981,6 milyon dolara çıktı.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında hisse senedi değerinde 348.8 milyon dolar, DİBS değerinde 169.7 milyon dolar, özel sektör bonolarında 7.6 milyon dolar yükseliş gözlendi.