Seyidoğlu’nun sahiplerine himmet davası

Seyidoğlu Tatlıcılık’ın hissedarı Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu’na FE TÖ/PD Y’ye destek oldukları gerekçesiyle açılan davada müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Seyidoğlu Tatlıcılık aile şirketinin ikinci nesil hissedarı Mustafa Seyitoğlu ve ortağı Serdar Seyitoğlu hakkında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması sonuçlandı. Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Mustafa Seyitoğlu'nun Bağcılar ilçesinde FETÖ'nün amaçları doğrultusunda örgüt evlerine ve örgüt mensuplarının tüm ihtiyaçlarını karşıladığı ve finansman sağladığı tespit edildi. Mustafa Seyitoğlu'nun FETÖ ile irtibatlı kurumlar olan Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisine üye olduğu ve Bank Asya'da hesap kaydı olduğu belirlendi. Mustafa Seyitoğlu'nun konutunda yapılan aramada, FETÖ'ye ait kitapların bulunduğu belirtilirken Serdar Seyitoğlu'nun ise şirkette dış ticaret müdürü olduğu, ofisindeki aramada Fetullah Gülen'in hediye ettiği tesbih, seccade ve takke ile plaket bulundu. Seyitoğlu'nun himmet, bağış ve kurban adı altında örgüte finansman sağlayan işadamlarını yurtdışına götürdüğü anlatıldı.



"HER PERŞEMBE TOPLANIRLARDI"

Seyidoğlu'nda çalışan ve gizli tanık olarak ifadesine başvurulan Rant-26 rumuzlu tanık, firmanın Beylikdüzü'ndeki merkezinde her perşembe Mustafa Seyitoğlu ve işadamalarının himmet operasyonları düzenlendiğini ve işadamlarının örgüte para toplamak için çalışanların zorla maaşlarından para kesildiğini iddia etti. Celal Karahan isimli işadamının ise örgüt imamı olduğu belirtildi. Celal Karahan'ın konutunda yapılan aramada örgütsel doküman ve çek bulunduğu belirtildi.