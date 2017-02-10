1.5 milyonluk dev istihdam paketi hazır

İstihdam seferberliği kapsamında 1.5 milyon kişiyi iş sahibi yapacak paket hazır. Bakan Müezzinoğlu, kadın ve engellilere 100 bin kişilik kontenjan ayırdıklarını söyledi

1.5 milyon kişinin iş bulmasına olanak sağlayacak olan istihdam paketi hazır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, paketi hızla hayata geçireceklerini belirtti. Bakan Müezzinoğlu, paket kapsamında kadınlar başta olmak üzere dezavantajlı kesimlere pozitif ayrımcılık uygulayarak 100 bin kontenjan ayırdıklarını bildirdi. Bakan Mehmet Müezzinoğlu, paketin detaylarını şöyle anlattı:



200 BİN KİŞİYE MESLEKİ EĞİTİM: İstihdam paketi kapsamında mesleki eğitim kurslarından 200 bin kişi yararlanacak. Bunların iş sahibi olması sağlanacak.



150 BİN KİŞİYE İSTİHDAM: Önümüzdeki dönem 150 bin kişi topluma yararlı çalışma kapsamında istihdam edilecek. Bu kişiler ağaçlandırma, okul temizliği, parkların bakımı gibi işlerde 9 ay çalışacak.



ARTI İSTİHDAM DESTEĞİ: İşverenlerin, aralık sonu itibarıyla çalıştırdığı işçi sayısına ilave yarattığı her istihdamın maliyeti devlet tarafından karşılanacak. Devlet bu tarihten sonra işe alınan işçilerin bir yıl süre ile asgari ücret üzerinden SGK prim, işsizlik fonu kesintileri ve vergilerini karşılayacak.



500 BİN İŞBAŞI EĞİTİMİ: 500 bin kişinin işbaşı eğitimi ile istihdamı sağlanacak. İşbaşı eğitimi sürecince bu kişilerin maaşları devlet tarafından ödenecek. Eğitim sonunda kalıcı istihdam olur yani işveren işbaşı eğitimi alanların işine devamını isterse yeni teşvikten yararlanacak. Yani bu kişiler artı istihdam sayılıp tüm vergi ve primlerini devlet ödeyecek. İşverene sadece maaşı ödemek kalacak.



100 BİN ÖZEL KONTENJAN: Bu 500 bin kişinin 100 binine yönelik pozitif ayrımcılık yapaılacak. 100 bin kişi dezavantajlı toplum kesimlerinden oluşacak. Bunların 50 bini kadın, 40 bini engelli, 10 bini de eski mahkumlardan oluşacak.



İŞTEN ÇIKARIP ALAMAYACAKLAR: Yeni her istihdamın bilgisi veri bankasında toplanacak ve takibi yapılacak. Mevcut istihdamını artıranlara destek verilecek. Yoksa 500 kişi çalıştırırken, bunun 50'sini işten atıp desteklerden yararlanmak için yeniden işe alma gibi bir şey olmayacak. Her halükarda 500'ün üzerine yapacağı istihdam artışına destek verilecek.



SOYLU TELEKONFERANSLA İSTİHDAMI GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, istihdam seferberliği için 81 ilin valisiyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla gündeme gelen istihdam seferberliğinin görüşüldüğü toplantıda, mümkün olan en iyi neticeyi alabilmek adına illerde neler yapılabileceğinin konuşulduğu öğrenildi. Öte yandan, istihdam seferberliğini illerinde koordine edecek valilerin görüş ve önerilerinin alındığı belirtildi.

TİM'DEN 300 BİN İSTİHDAM DESTEĞİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, seferberliğe ihracatçılar olarak 300 bin istihdamla en büyük desteği vereceklerini açıkladı. Büyükekşi, "Başbakanımız ayrılan 12 milyar TL'lik kaynağı bizlere sundu. Biz de ihracatçılar olarak 'varız' diyoruz. İstihdam seferberliğine tüm gücümüzle katılırız. Ben de firmamda 2 bin ek istihdamla destek vereceğim" şeklinde konuştu.

20 BİN ÖĞRETMEN ALINACAK

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Başbakanımız, Maliye ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız. 20 bin öğretmenin alımını yapacağız. Hayırlı olsun" dedi.

MOBİLYACIDAN İLAVE 50 BİN İŞÇİ SÖZÜ

Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, KDV indiriminin etkisiyle bu yıl 50 bin kişiye ek istihdam yaratmayı planladıklarını söyledi.

ASO'DAN ÖDÜLLÜ DESTEK

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan seferberlik kapsamında istihdamını artıran firmaları ödüllendireceklerini söyledi.



HAZIR GİYİM 50 BİN KİŞİ ALACAK

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, "5 ve 6. bölgelerdeki yatırımlarımızla toplam 50 bin kişiye iş imkânı sağlayacağımızı öngörüyoruz" dedi.

İTO'DAN 500 BİN KİŞİYE İŞ SÖZÜ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, "İTO 400 bin üyesiyle bu seferberliğin neferi olacak. Ben üyelerimiz adına 500 bin kişi istihdam sözü verdim. Bunu yapabiliriz" diye konuştu.