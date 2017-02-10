Tuz Gölü'ne 'depolamanın çılgın projesi'

Avrupa'ya giden doğal gazın güvenli tek geçiş ülkesi konumunda bulunan Türkiye'nin Tuz Gölü'ndeki en büyük doğal gaz depolama tesisi tamamlandı. Tuz Gölü doğal gaz depolama tesisi, yerin 1400 metre altındaki tuz yapılarında doğal gaz depolayacak, 12 suni mağaradan Türkiye’ye günlük 44 milyon metreküp gaz verilebilecek.

ERDOĞAN VE ALBAYRAK AÇACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın göreve geldiği günden beri özel ilgi gösterdiği Tuz Gölü'ndeki doğalgaz depolama tesisi nihayet tamamlandı. Bakan Albayrak'ın hızlandırılması için Çinli yüklenici şirket yetkilileri de dahil bir çok kesimle birebir görüştüğü projenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapacak.

SUNİ MAĞARALAR MEVCUT

Açılış öncesi tesisle ilgili açıklamalarda bulunan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, proje kapsamında Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Aksaray İli, Sultanhanı Beldesi yakınlarında yerin yaklaşık bin 100 ile bin 400 metre altında bulunan tuz yapılarında doğalgaz depolanması amacıyla, her birinin net fiziksel hacmi 630 bin ile 750 bin metreküp olan toplam 12 kavern (suni mağara) oluşturulduğunu anlattı.

"DEPOLAMANIN ÇILGIN PROJESİ"

Özcan, pompa istasyonları, su tankları, borular ve kompresör istasyonları ile depolama tesisinin kurulumunun tamamlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Toplamda 1,2 milyar metreküp yıllık çalışma gazı ve günlük 40 milyon metreküp geri üretim kapasiteli tesisin bir bütün olarak devreye alınması planlanlanıyor. Proje, yaklaşık 700 milyon dolara mal oldu. Cumhurbaşkanı'mız gaz basma işlemini başlatmak suretiyle tesisi hizmete alacak. Tesisteki çalışmalar depolama yapılırken devam edecek. Yakın zamanda tam kapasite ile hizmette olacak. Cumhurbaşkanı'mız çok önemli bir müjdeyi de açılış sırasında verecek. Bu müjde, doğalgaz depolamada dünyada örneği az görülen bir proje olacak. Depolamanın çılgın projesi diyebiliriz."

Proje kapsamında, Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Aksaray - Sultanhanı beldesi yakınlarında bulunan yerin yaklaşık 1100 ile 1400 metre altında bulunan tuz yapılarında doğal gaz depolanması amaçlanıyor.



SUYLA ERİTİLDİ



Tesis, her birinin net fiziksel hacmi 630 bin ile 750 bin metreküp arası olan toplam 12 kavernadan (suni mağara) oluşuyor. 12 kavernanın tamamlanması ile yaklaşık toplam 1.2 milyar metreküp çalışma gazı kapasitesine ulaşılacak ve günlük maksimum 44 milyon metreküp gaz Türkiye doğal gaz şebekesine verilebilecek.



Proje kapsamında önceden tuz kavernalarına su basıldı, tuz eritilerek dışarı çıkarıldı, doğal gaz depolamaya elverişli hale getirildi. Ayrıca, pompa istasyonları, su tankları ve kompresör istasyonları ile depolama tesisinin kurumu tamamlandı.

ERDOĞAN BUGÜN AÇACAK



Projeyle toplamda 1.2 milyar metreküp çalışma gazı ve 40 milyon metreküp/gün geri üretim kapasiteli tesisin bir bütün olarak devreye alınması planlanıyor. Toplamda 700 milyon dolara mal olan tesisi Erdoğan, bugün gaz basma işlemini başlatarak hizmete alacak. Tesisteki çalışmalar depolama yapılırken devam edecek.

PROJENİN DÜNYADA EŞİ AZ

Dünyada örneği az olan projenin geçmişi düşünce ve ilk mühendislik çalışmaları bakımından 2004'e kadar gidiyor. 2012'de sözleşmesi imzalanan tesisin inşaatı 2013'te başladı. Olası doğal gaz sıkıntılarına karşı önlem olması planlanan tesis, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın öncelik verdiği projelerden birisi.

TUZLAR ERİTİLEREK ODALAR OLUŞTURULDU

Doğalgaz deposu oluşturmak amaçlı proje kapsamında tuz kavernelerine su basılarak, tuz eritilip dışarı çıkarıldı. Böylece doğalgaz depolamaya elverişli hale getirildi. Pompaj istasyonları, su tankları, borular ve kompresör istasyonları ile depolama tesisi tamamlandı.

BORULAR DEPO GÖREVİ YAPIYOR

Türkiye'nin sadece toprakları üzerinden geçen doğalgaz boruları içerisinde bulunan gaz aynı zamanda depo görevini yerine getiriyor. Bu kapsamda projenin olası bir gaz kesintisinde Türkiye'nin bir süre doğalgaz ihtiyacının karşılayacak olması açısından çok önemli bulunuyor. Projenin ilk mühendislik çalışmaları 2004 yılında gündeme geldi. 2012 yılında yapım sözleşmesi imzalandı ve inşaatına 2013 yılında başlandı.

FİNANSMANI HAZIR

Çinli yüklenici tarafından inşa edilen tesis için Dünya Bankası 2006'da imzalanan bir anlaşma ile 325 milyon dolar, 2014'te imzalanan başka bir anlaşma ile de 400 milyon dolar finansman sağlamıştı.