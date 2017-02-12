Türkiye uzaya dev adım atıyor

Türkiye’nin uzay macerası martta başlıyor. Test edilecek uydu malzemeleri uzaya gönderildi. Bakan Arslan, “Türkiye adına uzayda bir ilki gerçekleştireceğiz” dedi

2023 hedeflerine hızla ilerleyen Türkiye, tarihinde ilk kez açık uzay ortamında teknoloji geliştirme amacıyla testlere başlayacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yer alan Japonya'ya ait KIBO Uzay Modülü'ne gönderilen uydu teknolojilerinde kullanılacak malzemeler mart sonu ya da nisan başında test düzeneğine yerleştirildikten sonra doğrudan açık uzay ortamında testleri başlatılacak. Bu yılın sonunda KIBO Uzay Modülü'nden yörüngeye Ulaştırma Bakanlığı Deneysel Uydusu (UBAKSAT) da gönderilecek.



TEKNİK MALZEME GÖNDERİLDİ

Teste tabi tutulacak malzemeler, Japon kargo gemisiyle taşınmış H-IIB Roketi kullanılarak, Japonya Tanegashima Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na 9 Aralık 2016'da gönderilmişti. Mart sonu ya da nisan başında da Türkiye'ye ait malzemeler test düzeneğine yerleştirilerek, açık uzay ortamında testleri başlatılacak. Yaklaşık 1 yıl uzayda teste tabi tutulacak malzeme, daha sonra tekrar Türkiye'ye getirilecek ve uzayda maruz kaldığı etkiler gözlemlenecek. SABAH'a açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Bu operasyonla uzay çalışmalarında bir ilk gerçekleştirilecek. Uydu teknolojilerimizin geliştirilmesinde kullanılacak bir malzeme, ülkemizden uzaya gönderilerek tekrar Türkiye'ye getirilmiş olacaktır" diye konuştu.



İşbirliği kapsamında, ISS 'de yer alan Japonya'ya ait KIBO Uzay Modülü'nde Aselsan tarafından geliştirilen uydu teknolojilerinde kullanılacak malzemelerin atmosfer dışında, açık uzay ortamında testleri kısa süre içerisinde başlayacak.







Bakan Arslan, "Bu hamleyle sadece uydu ve uzaya yönelik malzemeler değil, bilim insanlarımız için uzayda biyolojik deneyler yapma olanağının da önünü açmış oluyoruz" dedi.?



ÇANAKKALE İHALESİ ONAYLANDI

Kars'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ihale sürecinin tamamlandığı müjdesini verdi. Arslan şu bilgileri paylaştı: "Teklif veren 4 grubun da dosyalarının yeterli olduğu herhangi bir eksikliklerinin olmadığı tespit edildi. Böylece 16 yıl 2 ay 12 günle en düşük süreyi veren Türk Kore ortak girişimi, Kore firması Daelim ve SK ile Türkiye'den Yapı Merkezi ve Limak'tan oluşan ortak girişim grubu ihaleyi kazanmış oldu. Ben ihaleyi onayladım ve sözleşmeye davet ediyoruz. Görevli şirket böylece sözleşmeyi imzaladıktan sonra 18 Mart'ta temelini atacağız. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin."