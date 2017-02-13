Büyükanneye torunu için 6 yaşına kadar ödeme!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, büyük anne maaşı için rekor başvuru geldiğini söyledi. Müezzinoğlu, çalışmanın hükümet programına girmesi ile çocuğun 6 yaşına kadar baba annesine devletin maaş ödeyebileceğini açıkladı

NİNELERE YAPILAN ÖDEME 6 YILA ÇIKABİLİR

Çalışan anne ve babaların çocukları için ninelere ödenen maaş hakkında konuşan Bakan Müezzinoğlu, 1 yıl yapılan ödemelerin uzatılabileceğini açıkladı. Müezzinoğlu, çalışmanın hükümet programına girmesi ile çocuğun 6 yaşına kadar baba annesine devletin maaş ödeyebileceğini açıkladı.

30 BİN BAŞVURU

Çalışma için 30 bin müracattın geldiğini açıklayan Müezzinoğlu çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işverenler arasında başlayan proje bazlı bir çalışma bu. Bin aile üzerinden başlayalım dedik ama talep öyle oldu ki şu anda 6 bin 500 aile oldu. Türkiye genelinde 10 ilde pilot uygulamaları imzaladık. Büyükanneye verilecek ücretin yarısını biz İŞKUR olarak biz üsteleniyoruz diğer tarafta da işverenler veya onların odaları. Perşembe cuma günü müracatları aldık 30 binin üzerinde müracaat aldık. Bir yıl sonra değerlendirme yapacağız eksik yönlerini geliştirebileceğimiz yönlerine bakacağız. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza sunacağız. Eğer hükümet programına girerse 6 yaşına kadar maaş ödemesi devam edecek"