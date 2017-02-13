Varlık Fonu 1.2 trilyon dolarlık kaynak yaratacak!

Türkiye Varlık Fonu'nun varlıklarının değeri 200 milyar dolara ulaştığında bu varlıkları elden çıkarmadan, tahvil, borçlanma senedi ihraç edildiğinde kaldıraç etkisi ile 1.2 trilyon dolar kaynak yaratabilecek

Milliyet yazarı Prof. Dr. Erol Ulusoy bugünkü yazısında Türkiye Varlık Fonu'nun 1.2 trilyon dolar kaynak yaratabileceğini söyledi. İşte o yazı;

26 Ağustos 2016'da yürürlüğe giren 6741 sayılı Kanunu'nda 2 kurum düzenlendi. 1 Ayrı bir malvarlığından oluşan, tüzel kişiliği sadece kendisine devredilen hakların mülkiyetini kazanma ve bunun için şart olan tescil işlemleri ile sınırlı olan Türkiye Varlık Fonu (TVF).

2 Onu yönetecek olan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ. Fon Yönetim Şirketi'nin sermayesi 50 milyon TL olup, toplam 50 milyon paya bölündü. Payların tamamı nama yazılı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait. Yani Fon Yönetim Şirketi'nin bir tek hissedarı var, o da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı. Bu şu demektir: Fon Yönetim Şirketi'nin kârının tamamı hisseleri kısmen başkasına satılmazsa - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait olacak...

Fon Yönetim Şirketi'nin sermayesi 50 milyon TL olsa da, bu şirket 150 - 200 milyar dolar değerine ulaşması planlanan TVF'nin malvarlığını yönetecek.

Uygun görürse, TVF'ye dahil varlıkları ayırarak, bunları kapsayan alt Fon'lar kurabilecek. Fon Yönetim Şirketi her ne kadar profesyonel yönetim ilkelerine göre yönetilmek üzere kurulsa da, kendisinin hazırlayacağı ancak Bakanlar Kurulu'nca Anayasa değişikliği kabul edildiğinde Cumhurbaşkanı'nca - onaylanacak 3 yıllık stratejik yatırım planına uymak zorunda.

'SÜPER' ANONİM ŞİRKET

Fon Yönetim Şirketi, her türlü para piyasası işlemi yapabilir, en basitiyle TVF hesabındaki doları TL'ye, TL'yi dolara çevirebilir, arbitraj yapabilir, sermaye piyasası araçları ihraç edebilir, alıp satabilir, repo, ters repo yapabilir, taşınmazlarını kiraya verebilir, kiralayabilir, yerli ve yabancı şirketlere yatırım yapabilir.

Kısaca sınırlama olmaksızın her türlü ticari ve finansal faaliyetleri gerçekleştirebilir. Uygun görürse bir otel veya maden de işletebilir. Faaliyet konularındaki sınırsızlığa ve aşağıda değineceğimiz muafiyetlere bakılınca, ortada bir "Süper Anonim Şirket" var diyebiliriz.

Bir malvarlığı olarak TVF'nin kaynaklarının neler olacağı Kanunun 4'üncü maddesinde ayrıntısı ile sıralanmış; özelleştirme programından çıkarılarak TVF'ye devrine karar verilen kuruluş ve varlıklardan, kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıklardan, yurtiçi ve yurtdışı sermaye piyasalarından temin edilecek finansman ve kaynaklardan, KİT'lerden, bağlı ortaklıklardan, özel hukuk kurallarına tabi olarak kurulmuş bulunan ortaklıklardaki kamuya ve Hazine'ye ait paylardan oluşur.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya Bakanlar Kurulu'nun bu varlıkların TVF'ye devir kararı alması gerekir. Bakanlar Kurulu kamu ve Hazine paylarını TVF'ye devretmek yerine, sadece ilgili şirketlerin yönetimini devretmekle de yetinebilir.

KENDİ KENDİNİN SAHİBİ

Hemen belirtelim ki, TVF'ye devredilen varlıkların sahibi artık kamu veya Hazine değildir. Fon Yönetim Şirketi de değildir. TVF, Fon Yönetim Şirketi'nin sermayesine ve malvarlığına dahil değildir. O halde TVF'nin sahibi kimdir? TVF, kendi kendisinin sahibidir! TVF şu anda kendisine devredilen varlıklardan oluşan bağımsız bir malvarlığı olarak duruyor. Tüzel kişiliği sadece kendisine devredilen malvarlığının mülkiyetini elde etmekle sınırlı olarak var.