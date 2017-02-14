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'nün u deşifre oldu!

  • Giriş Tarihi: 14.2.2017 16:09 Güncelleme Tarihi: 14.2.2017 16:17
FETÖ'nün maden oyunu deşifre oldu!
FETÖ'nün maden oyunu deşifre oldu!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , 'nün Türkiye'deki leri nasıl ele geçirmeye çalıştığını anlattı.

bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette, cilik alanında çok önemli tespitleri olduğunu söyledi ve şunları ifade etti:

"YABANCILAR MADEN RUHSATI ALIYOR KILIFI" İLE...

"Bu alan 'nün önemli yatırım yaptığı alanlardan biri. Kamuca bilinen bazı firmaları vardı. Bunlardan biri çalıştığı firmalar özelinde başkalarına devrettiği ruhsatları, son dönemde yurt dışında kurulan şirketlere, 'yabancılar maden ruhsatı alıyor' kamuflajı ile, arkasında yurt dışında paralellerin olduğu şirketlere satışını yakaladık, bunların hepsini durdurduk.

ARKASINDA FETÖ VAR

Yabancı bir firma Türkiye'ye yatırım yapacak, şu madeni alıyor, Türk bir firma yabancıya satıyor zannediyorsunuz. Araştırmalar, incelemeler yapılınca bir de baktık ki, arkasında paralel var. Örneğin yöneticisi yabancı gibi görünüyor ama yukarıya çıktığınızda paralellerin kurduğu şirketler. Bu tip olaylara karşı çok hassas bir inceleme yürütüyoruz."

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