MÜSİAD’dan istihdama 250 bin kişilik dev katkı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğine MÜSİAD’dan destek geldi. Başkan Olpak, “250 bin kişi alacağız” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısına iş dünyasının desteği her geçen gün artıyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Nail Olpak, derneğin üye işletmeler aracılığıyla toplamda 250 bin yeni istihdam oluşturmayı hedeflediğini bildirdi. Daha güçlü bir Türkiye için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Olpak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.



HER İŞLETMEYE 5 Kİ Şİ HEDEFİ

İstihdamın sosyal ve ekonomik olarak iki boyutuyla da önemli bir konu olduğunu ifade eden Olpak, işsiz vatandaşın çalışmasının, ailesine ve çevresine katkı sağlaması, çocuklarının eğitimini karşılayabilmesi, terör ve benzeri oluşumlardan uzak kalabilmesi gibi önemli pozitiflikler barındırdığını aktardı. Olpak, istihdam artışının ekonomik olarak çarkların daha fazla dönmesi, daha fazla üretim, daha fazla katma değer ve kalkınma hızının artması anlamına geldiğini belirtti. Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu: "MÜSİAD olarak, devletimizin hem işbaşı eğitimlerini hem de asgari ücret üzerindeki SGK ve vergiyi karşılayarak önemli katkı sağladığı istihdam seferberliği kapsamında elimizi taşın altına koyuyor ve 'Bu seferberlikte biz de varız' diyoruz. 11 bin üyemiz ve 50 bin üye işletmemiz var. Üye işletmelerimizin ortalamada 5'er kişi istihdam ederek toplam 250 bin yeni istihdam imkânı oluşturması için yola çıktık. Elbette, burada bazı işletmeler yüz, hatta bin kişi istihdam ederken, bazıları daha az sayıda istihdam oluşturacaklardır."



HEDEF GÜÇLÜ TÜRKİYE

MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, bölgeler bazında en fazla istihdam oluşturan şube ve üyelerini ödüllendirmeyi düşündüklerini kaydetti. İşsizliğin önüne geçmek ve insan kıymetinin israfını önlemek için istihdamın artırılmasının şart olduğunu vurgulayan Olpak, iş alemi olarak kendilerinin de böyle zamanlarda ayrı bir sorumluluk taşıdığını aktardı. Nail Olpak, "Komşusu aç yatarken tok olan bizden değildir. Ülkemiz ekonomisinin, sürdürülebilir bir kalkınma ve küresel rekabet gücü için el ele veriyor, ne olursa olsun üretmeye ve büyümeye devam diyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Güçlü bir Türkiye için daima biz de varız" ifadelerini kullandı.