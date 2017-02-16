Turizmin Davos’u “World Tourism Forum” açıldı

Dünya turizmine yön veren liderler World Tourism Forum Global Meeting kapsamında Şubat’da İstanbul Kongre Merkezi’nde bir araya geldi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen World Tourism Forum Global Meeting dünya turizm sektörünün en önemli konu ve konuklarını bir araya getirdi

Küresel ölçekte düzenlenen dev forum Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ın açılış konuşması ile başladı. Yıldırım; "Turizm barış için, kardeşlik için çok önemli bir sektördür, önemli bir faaliyettir. Bu yolda çaba gösteren herkesi aynı zamanda gönüllü bir barış elçisi olarak kabul ediyorum ve tebrik ediyorum." dedi.

Turizmi sadece ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan bir sektör olarak görmediklerini belirten Yıldırım, "Turizmi kültürel etkileşime, milletlerin birbiriyle kaynaşmasına güç katan bir değer olarak görüyoruz. Uluslararası ilişkilerin pekişmesine, farklı toplumlar arasındaki güçlü dostlukların kurulmasına önemli bir araçtır turizm. Kültürel yakınlaşmalar, ekonomik ve siyasi ilişkilerin de ivme kazanması turizm faaliyetleriyle yakından ilişkilidir." diyerek konuşmasını tamamladı.

World Tourism Forum Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Bağcı; ' Dünya turizm vizyonunu ülke profesyonelleri ile paylaşmak, Türkiye'nin turizm potansiyelini arttırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak üzere biraya geldik' dedi. Barış dilini çok iyi kullanan bir filozof olan Yunus Emre'den bir alıntı yaparak teşekkürlerini sunan Bağcı; ' Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, turizmin turizmden daha fazla katkısı olduğunu gösterdikleri için World Tourism Forum'da emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başladı. Avcı; 'Özellikle Avrupa'da yaşayan soydaşlarımıza yönelik başlattığı komşunu alda gel, memleketimin hastasıyım adıyla oluşturulan ve birbirini tamamlayıcı turizmi destekleyen kampanyaların daha da başarılı olacağına inanıyorum. Küresel anlamda ve ülkemiz adına birbirine vesile olacak gelişmelerin yaşanmasını diliyorum'' dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Başaran Ulusoy; Türkiye turizm açısından eski Türkiye değil. 1990'lı yıllarda ki turizm ile şimdi ki turizm arasında büyük gelişmeler ve değişimler var. Siyasi istikrar beraberinde ekonomik istikrarı da getirir.'' diyen Ulusoy Türkiye 2017 yılında yine hedeflerine ulaşacak. Türkiye güvenilir bir ülkedir. Umutla yola devam etmeliyiz dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek; "Turizm için kaynaklar mevcut, alt yapıyı geliştirmemiz turizmin gelişmesi için çok önemli çünkü global büyüme ve ekonomide buna bağlı. Türkiye'de bu sene turist sayısı yaşanılan talihsiz olaylar nedeniyle azaldı ama bunların gelip geçici düşüşler olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de turizmin geleceği çok parlak. Turizm daha barışçıl bir ortam yaratıyor. İnsanlar birbirini tanıyor, seyahat edip etkileşimde olarak birbirilerini daha iyi anlıyorlar. Türkiye'ye devamlı seyahat eden insanlar Türkiye'nin de her yer gibi güvenli olduğunu kendileri bizzat görüyorlar. '' dedi. Sağlık turizmine de vurgu yapan Şimşek, Türk sağlık turizmi önemi bir ihracat kaynağı olacak diyerek konuşmasını turizm kilit unsur, seyahat etmeye devam edin mesajı verdi.

Dünya turizmine yön veren şirketlerin yöneticileri, sektör yatırımcıları, kamu kuruluşları, akademisyenler, teknoloji uzmanları, siyasi otoriteler, sivil toplum kuruluşları, ülkemizin ve dünyanın turizm otoritelerinin de aralarında olduğu 20 ülkeden 150' ye yakın uluslararası konuşmacı katıldı. Dünya turizm vizyonunu ülke profesyonelleri ile paylaşmak, Türkiye'nin turizm potansiyelini arttırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak, Türk turizmindeki gelişen ivmenin uluslararası boyutta tanıtılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen zirve, "Dünya Turizminin Davos"u olarak gündeme damgasını vurdu.

World Tourism Forum bu dev zirve ile Türkiye' ye 75 milyon dolarlık bir ekonomik ivme yarattı.

BAĞCI: "20'DEN FAZLA ÜLKE İLK KEZ BİR ARAYA GELDİ"

World Tourism Forum Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Bağcı zirve ile ilgili yaptığı açıklamada "Turizmin öncü firmalarını böylesine ciddi bir organizasyonla bir araya getirmek Türkiye'nin turizm geleceği için çok önemli bir etkileşim sağlamıştır. Her sene büyüyen ve gelişen World Tourism Forum Global Meeting'in bu anlamda sektöre yapacağı katkının farkındayız. World Tourism Forum bu dev zirve ile Türkiye' ye 75 milyon dolarlık bir ekonomik ivme kazandırmıştır. Bu vesile ile dünyaca ünlü konuşmacıların yanı sıra 20'den fazla ülkenin Kültür ve Turizm Bakanlarını da biraraya getirmekten son derece mutluyuz. T20 kapsamında 20 ülkeden, 20 Turizm Bakanı ilk kez biraraya geldi. Azerbaycan, Somali, Mozambik, Pakistan, Tayvan, Kazakistan, Kamboçya, Filipinler, Gana, Makedonya, Benin, Özbekistan, Zimbabve, Ukrayna katılan ülkeler arasında yer aldı" dedi.