Amerika ve Avrupa kadar güvenliyiz

Dünya turizm devlerine seslenen Başbakan Yıldırım, Türkiye ile ilgili ‘güvensiz’ algısı yaratmaya çalışanlara sert çıktı. Yıldırım, “Şu anda dünyada her yerde terör var. Amerika, Avrupa ne kadar güvenliyse Türkiye de o kadar güvenlidir” dedi

Geçtiğimiz günlerde Moskova'da gerçekleştirilen World Tourism Forum'un üçüncüsü Global Meeting, dün İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. SABAH gazetesinin ana medya sponsorluğunu üstlendiği Dünya Turizm Forumu'na Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 20 ülkeden bakanlar ve 3 bin katılımcı iştirak etti. İki gün sürecek toplantının açılış töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, turizm sektöründe bir adım öne çıkmak için başkaları hakkında dedikodu üretenlerin olduğunu belirterek, "Şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde güvenli bir nokta yok. Her yerde terör var. Terörden korkmak, korkutmak teröristlerin işine yarar. Gururla söylüyorum; Amerika, Avrupa ne kadar güvenliyse Türkiye de o kadar güvenlidir. Lütfen turizmde avantaj sağlamak için terörü kullanmayalım" dedi.







İSTANBUL'U GEZİN

Forum dolayısıyla binlerce kişinin dünya şehri İstanbul'da ağırlandığını anlatan Yıldırım, son yıllarda en çok kendinden söz ettiren şehirlerin başında İstanbul'un geldiğini ifade etti. Yıldırım, katılımcılara "5 kıtanın esinti, ses, tat ve renklerini yansıtan bu mübarek şehir, insanlığın barış içinde bir arada yaşadığı asrın zenginliğini taşıyor. Etkinliklerden arta kalan zamanlarda mutlaka İstanbul'u gezin" dedi.



İKİ MİLYAR TURİST

Turizmin dünyanın belli başlı endüstrilerinden biri olma yolunda ilerlediğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Turizm, hizmet sektörünü geçip birinci sıraya yükselmiş durumda. Dünya nüfusunun 5'te biri, başka bir ülkeye seyahat ediyor. 2030 yılı için öngörülen turist sayısı 2 milyara yaklaşıyor. Ülkeler olarak bu değişime ayak uydurmak ve tedbirleri almak, bunu da el birliği ile gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz" dedi. Yıldırım, turizm işbirliğini daha da güçlendireceklerini, Dünya Turizm Forumu ve benzer organizasyonların burada çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.



KÜLTÜR BULUŞMASI

Eşsiz tabii, tarihi ve kültürel potansiyele sahip olan Türkiye'nin büyümeye, gelişmeye devam ettiğini anlatan Başbakan Yıldırım, "2002'de ülkemize gelen turist sayısı 13 milyondu, bu rakam 40 milyona çıktı. Turizm gelirimiz 12 milyar dolardan 30 milyar doların üzerine çıktı. 15 yıllık süre içerisinde kendi performansımızı kıyaslıyoruz. Turizmi sadece ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan bir sektör olarak görmüyoruz. Turizm öncelikle kültürlerin buluşmasıdır" diye konuştu.







NEREYE GİDERSENİZ GİDİN ANADOLU'DAN GEÇECEKSİNİZ

Ulaşımı kolaylaştırmak için dev projeler gerçekleştirdiklerini anlatan Başbakan Yıldırım, 15 yılda tüm Türkiye'de 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yolu 23 bin 500 kilometreye çıkardıklarını belirtti. Yıldırım, şöyle devam etti: "Havalimanı sayımızı 26'dan 55'e çıkardık. Dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz, ilk etabını seneye bu zamanlar açmış olacağız. 3'üncü Havalimanı'nın kapasitesi 15 milyon. Bugün Amerika Atlanta'da bulunan dünyanın en büyük havalimanının kapasitesi 90 milyon. Biz bu havalimanını yaparken 'Ne gerek var' dediler. 2002'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda1 milyonun altında olan transit yolcu sayısı geçen sene 40 milyon oldu. 70'li yıllarda havacılığın merkezi Amerika'ydı, 80'li yıllarda Avrupa'nın batısına geldi. 90'lı yıllarda Avrupa oldu. 2000'li yıllarda doğuya doğru geldi. Artık havacılığın merkezi Türkiye'ye kayıyor. Zenginlik doğuya doğru döndü. Nereye giderseniz gidin Anadolu'dan geçeceksiniz, başka yolu yok." Türkiye'nin dünya ile bütünleşen, bölgesinde öncü rol oynayan bir ülke olduğunu anlatan Yıldırım, "44 ülkeye uçuyoruz. Dünyanın merkezinin olduğu toprakların birleştiği yer Türkiye" dedi.



DEV PROJELER YAPTIK

Zenginliklerimizi insanlığın hizmetine sunmak için gayret ettiğimizi dile getiren Yıldırım, şu bilgileri paylaştı: "8 bin 400 kilometre sahilimiz var. Sahillerin temizliği açısından dünyada 2'nci sıradayız. 140 olan mavi bayrak sayısını 44 seviyesine çıkardık. Mega yat inşaatında dünya sipariş sıralamasında üçüncüyüz. Başta İstanbul olmak üzere bütün şehirlerimiz gelişmek üzere dev projelere imza atıyoruz. Şimdi gündemimizde dünyanın en uzun köprüsünü yapmak var."



TÜRKİYE OKŞANACAK BİR ÜLKE

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Türkiye'nin yalnız misafir bekleyen değil, aynı zamanda iyi bir müşteri olduğunu söyledi. Yunan adalarındaki vize uygulamasına tepki gösteren Ulusoy, "2016'da Türkiye'de seyahat eden 16.5 milyon kişinin 9.5 milyonu yurtdışına çıktı. Yunanistan vize koyuyorsa bu onların sorunu. Bizim gidecek çok yerimiz var. Kıbrıs'a gideriz. Türkiye kaşınacak değil okşanacak bir ülke" dedi.



PARLAK GÜNLERE DÖNECEKSİNİZ

Türkiye'nin Asya pazarlarını hedeflemesi gerektiğini belirten Dünya Turizm Konseyi Başkanı Micheal Frenzel, Türkiye'nin erişilebilirlik anlamında iyi bir noktada olduğunu aktardı. Türkiye'nin eski ihtişamlı günlerine döneceğinden emin olduğunu vurgulayan Micheal Frenzel, ABD'nin Müslüman ülkelere karşı uyguladığı seyahat sınırlamasının ise insan haklarına aykırı olduğunu belirtti.



'VATAN SEVGİSİNİ GÖSTERİN'

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Komşunu al gel' ve Başbakan Binali Yıldırım'ın başlattığı 'Memleketin hastasıyım' kampanyasını hatırlatarak başladı. Avcı, "Birbirini bütünleyen bu kampanyaların gerçekten turizmin ötesinde anlamlar taşıdığını, özellikle bugünlerde vatan sevgisinin ne olduğunu göstermesi bakımından da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum" dedi.



SIRADA AMERİKA ÇİN VE KATAR VAR

World Tourism Forum Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Bağcı, "Dünyada bu kadar üst düzey yöneticinin, turizm temsilcisinin katıldığı başka bir toplantı yok. Yaptığımız çalışmalar turizm dünyası, Türkiye ve ülkemize turist gönderen ülkeler açısından büyük önem arz ediyor" dedi. Toplantının devamını Amerika, Çin ve Katar'da yapacaklarının altını çizen Bağcı, iki gün sürecek organizasyonda düzenlenecek 40'tan fazla oturumla sektör profesyonellerini bir araya getireceklerini ifade etti.



RUBLE İLE TİCARETTE YOL ALDIK

Denizbank CEO'su Hakan Ateş, Rusya ile Türkiye arasında başlatılan yerel para birimleriyle ticarette önemli bir aşamaya gelindiğini ifade etti. İki ülkenin Merkez Bankaları'nın reeskont kredileri konusunda çalışmada sona yaklaştıklarını aktaran Ateş, "Bunun hayata geçmesiyle birlikte iki ülke arasındaki ticari hacim ikiye, hatta üçe katlar" dedi. Denizbank'ın ruble ticaretinde etkin rol oynadığını aktaran Ateş, "Ancak biz kur riskini günlük alabiliyoruz. Turizmde daha uzun vadeli risk alınması gerekiyor. Bu nedenle reeskont kredileri ciddi önem arz ediyor" diye konuştu. Bankaların turizm sektörüne kullandırdığı 19 milyar dolar kredinin 3 milyar dolarını DenizBank'ın sağladığını ifade eden Ateş, geçen yıl turizm sektörüne 200 milyon dolarlık kredi kullandırdıklarını söyledi.



TURİZMDEKİ KAYIP GEÇİCİ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dolaylı etkileri de baz alındığında turizmin Türkiye'deki milli gelire katkısının yüzde 12 civarında olduğunu söyledi. Turizmin altyapı yatırımlarını da etkilediğine dikkat çeken Şimşek, "Eğer turist çekebiliyorsanız, çok daha iyi bir altyapıya ihtiyacınız vardır. Yani turizm, yerel ekonomiler üzerinde de çok önemli bir etki yaratıyor" dedi. Turizmin global büyüme için itici güç olduğunu vurgulayan Şimşek, Türkiye'nin geçen yıl yaşadığı turist kaybı için de "2016 hem terör saldırıları hem de darbe girişiminin yaşandığı bir yıldı. Buna rağmen 25 milyon turist rakamına ulaştık. Turist kaybının geçici olduğunu düşünüyoruz. Toparlarız" ifadelerini kullandı.



ALGIYI KIRMAK İÇİN ÇALIŞALIM

Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, turizm sektörünü eleştirdi. Sektör oyuncularının tanıtım için yeterli oranda çalışmadığını belirten Tamince, "Biz fuarlara gider orada en iyi lokantada yemek yer, akşam turistik yerleri gezer geliriz. Hiçbir fuara katılmadan önce oradaki basın kuruluşlarıyla buluşalım, ülkemizi anlatalım demiyoruz. Algıyı kırmak için bizim de çalışmamız gerekiyor. En zor zamanları yaşıyoruz. Sektörde birlik yok" diye konuştu.