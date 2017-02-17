Erken emeklilikte son durum! - Emeklilikte yaşa takılanlar için yasa çıktı mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2017 yılına girilmesi ile uzun yıllardır çalışarak emekli kurma hayali ile bekleyen vatandaşlar erken emeklilikte son durumu da merak ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ve erken emeklilik için bekleyen emekli adaylarının gözü kulağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki erken emeklilikte son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar için yasa çıktı mı? İşte son durum...

2017 yılında erken emeklilik için yeni çalışmalar bekleyen binlerce emekli adayının gözü kulağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılacak açıklamaya çevrildi. Son günler erken emeklilikte son durum sıkça aratılmaya başladı. Referandum sonrası emeklilikte yaşa takılanlar müjdeli bir haber bekliyor. Peki 2017 erken emeklilikte son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar için yasa çıktı mı? İşte detaylar...



EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN MÜJDE GELDİ Mİ? - ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM

Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. Bununla ilgili, şimdiye kadar 3 kıstas belirlenmişti. SSK'lı da 8 Eylül 1999'a kadar emeklilik için iki şart vardı.

Birincisi, sigorta süresi (kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl), ikincisi de 5000 gün prim sayısı. Sonra üçüncü bir prim şartı daha geldi.

8 Eylül 1999'dan önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde 44 ile 60 yaş arasında yaş bekleme süresi getirildi.

Memurlar ve Bağ-Kur'lular için de emeklilikte benzer şekilde yaş şartı konuldu.

Vatandaşlar ise en çok yeni yılla birlikte 2017'de erken emeklilik konusunda müjdeli bir haber bekliyor.



ERKEN EMEKLİLİK İÇİN 5 FORMÜL

Bazı meslek dallarında ve özel koşullarda erken emeklilik biraz daha erkene çekilebiliyor. İşte, erken emekliliğin formülleri:

Bazı meslekler için erken emeklilik imkanı sunuluyor. 'Yıpranma', 'Fiili Hizmet Süresi Zammı' denilen bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek erken emekliliğin yolunu açıyor. Yani 12 ay çalışmış kişi 15 ay çalışmış sayılıp, işe girişi 3 ay geri çekiliyor.

Erkeklerde erken emekliliğin yolu askerlik borçlanmasından geçiyor. Askerliğini işe girmeden önce yapan çalışanlar, borçlanma ile hem prim şartını azaltıyor hem de 1-2 yıl kazanabiliyor. Yaşı erkene çekmek için askerliği işe girmeden önce yapmış olmak gerekiyor. İşe girilen tarih borçlanma süresini belirliyor.

Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik, eksik primlerin tamamlanması ile oluyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış bir annenin eğer primi eksikse bunları tamamlamak için beklemesi gerekmiyor. 3 çocuğa kadar borçlanma yaparak, 6 yıl kazanılabiliyor. Evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Ancak evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor.

15 yıl sigortalılık süresi, 3 bin 600 prim günü olanlar, emekli olabiliyor. Bu formülle emeklilik için öncelikle 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor.

Sürekli bakıma muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalıların, 2008'den sonra prim ödeme gün sayılarının 4'te 1'i, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve bu süreler yaştan düşüyor.