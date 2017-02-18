30 günde 130 bin kişiye iş

İstihdam seferberliğinde kilit rol oynayan İŞKUR, 30 günde 130 bin kişiyi işe yerleştirerek, tarihi bir rekora imza attı. 70 bin açık iş için acilen eleman aranıyor

İstihdam seferberliğiyle işsizlere hem kamuda hem özel sektörde kapılar hızla açılıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) da bir aylık dönemde 130 bin kişiyi işe yerleştirerek rekora imza attı. İş arayanlar İŞKUR aracılığıyla özel sektöre yerleştirilirken, şubat ayı itibarıyla 70 bin açık iş için acilen eleman aranıyor. Açık işte imalat-toptan, perakende-ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri, inşaat-ulaştırma, depolama başı çekiyor. Şubattan itibaren işverenlerin aldıkları her artı bir istihdamın maliyeti de yüzde 30 ucuzladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İşsizlik Sigortası Fonu'nda 103 milyar liranın üzerinde para olduğunu belirterek, bunun işsizliğin azaltılması, istihdamın korunması ve artırılması amacıyla kullanıldığını ifade etti. Bu yıl girişimcilik eğitimlerine 100 bin kişinin katılması öngörülürken, meslek kurslarına da 100 bin genç alınacak. İstihdam bürolarının sayısı da 2004'e göre 25 kat artarak 500'ü geçti. İstihdam büroları bu yıl itibarıyla geçici iş ilişkisi kurmada daha aktif rol üstlenecek.

3.1 MİLYARLIK KAYNAK

Hükümet, 1.5 milyon istihdam hedefi için 12 milyarlık destek öngörürken, kilit rol üstlenecek olan İŞKUR da 3.1 milyar kaynak ayıracak. İlk planlamaya göre kurum, bu yıl 300 bin kişiyi işbaşı eğitim programı, 100 bin kişiyi girişimcilik eğitim programı, 100 bin kişiyi de toplum yararına çalışma programından yararlandıracak.



20 bin öğretmene ATAMA müjdeSİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin 127 sözleşmeli öğretmenin ataması için izlenecek yol haritasını, kontenjanları ve tarihi açıkladı. Buna göre adaylardan 15-21 Mart arasında ön başvurular alınacak ve sözlü sınav merkezleri ilan edilecek. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 27 Mart'ta ilan edilecek. Öğretmen alan bilgisi sınavı gerektirmeyen branşlarda 3-4 Nisan, gerektirenlerde ise 24 Nisan- 13 Mayıs arasında sözlü sınav yapılacak. Atama tarihi henüz açıklanmazken öğretmenlerin eylülde yeni eğitim öğretim döneminde başlamaları öngörülüyor. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 okulu tercih edebilecek. Tüm alanlar için tercih yapılabilecek taban puan 50 olarak belirlendi.