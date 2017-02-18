3 bakanlık 93 bin 550 kişilik alım için düğmeye bastı. Hizmetliden güvenlik görevlisine, doktordan hemşireye, öğretmenden hakim ve savcıya kadar pek çok meslekte bu yıl yeni istihdam sağlanacak. Bakanlıklar bu yılki yeni istihdam planını hazırladı. İşte alımların detayları;

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI:

Bu yıl 30 bine yakın öğretmen alımı yapmayı hedefliyor. 20 bin 127'sinin atamasını önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek. Bin 500 de engelli öğretmen ataması yapacak. Bunun için ön başvuruları 21-24 Şubat tarihlerinde alacak. Ayrıca bu ay 4 bin 300 hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı planlıyor.