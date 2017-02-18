Rusya, Sovyetler Birliği'nin borcunu kapatıyor

Rusya, bu yılki 125,5 milyon dolarlık ödemeyle Sovyetler Birliği`nden kalan 64 milyar dolarlık dış borcun tamamını kapatmış olacak.

Rusya, Sovyetler Birliği'nden kalan dış borçlarının ödenmesini bu yıl tamamlayacak. 125,5 milyon dolarlık son dilim Bosna ve Hersek'e gönderilecek.



Rusya Maliye Bakanlığı, yaptığı açıklamada Makedonya'ya 60,6 milyon dolarlık borcun ödendiğini ve Rusya'nın, Sovyet borçların bitmesi için sadece Bosna Hersek'in kaldığını söyledi.



125,5 milyon dolarlık borç 2017 yılı bütçesinden ödenecek. BusinessHT'de yer alan habere göre Rus Merkez Bankası yetkilileri "Anlaşma çoktan hazır sadece ülkeler onayladı sadece imzalar bekleniyor. Bir ödeme zorluğumuz bulunmuyor" dedi.



64 MİLYAR DOLARLIK BORÇ



Rusya 1991'de kurulduğunda Sovyetler Birliği'nden 64 milyar dolar borcu devralmıştı. Borcun 60 milyar dolarlık kısmı ABD ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 19 üyeli Paris Kulübü kretirölerineydi. Bunun da yarısından fazlası Almanya'ya olan borçlardı.



2006 yılında artan petrol gelirleriyle çok yüksek bütçe fazlaları veren Rusya, borcun tamamını kapatmıştı. Geriye kalan borçlardan Çin'e olan 415 milyon dolar da 2015 yılında ödenmişti.