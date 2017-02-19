Rusya'dan önemli Türk akımı açıklaması

Rus enerji şirketi Gazprom'un Regülasyon Birimi Eski Başkanı Alex Barnes, Türkiye'nin doğalgaz ticaret merkezi olmak için tüm koşullara sahip olduğunu belirterek, "Bunun tam anlamıyla gerçekleşmesi için daha liberal bir piyasaya yönelik bazı kuralların hayata geçirilmesi gerekiyor" dedi.

TÜRK AKIMI'NA İHTİYAÇ VAR

Barnes, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İran, Rusya, Azerbaycan gibi farklı kaynaklardan doğalgaz aldığını ve gereken kuralların uygulamaya koyulmasıyla bölgesel bir merkez haline gelebileceğini söyledi. Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde planlanan ikinci hatla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Barnes, "Türk Akımı aracılığıyla gelecek doğalgaza Avrupa'nın ihtiyacı olacaktır. Zira Birleşik Krallık ve Hollanda'nın doğalgaz üretimleri geriliyor. Ayrıca, Avrupa kömür kullanımı azaltmak için gaz kullanımını artırmalıdır. Eğer Rus gazını Türkiye üzerinden almak istiyorlarsa parasını verip alırlar" değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA İÇİN ÖNEMLİ PAZAR

Oxford Enerji Enstitüsü Gaz Araştırma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Jonathan Stern de, Türk doğalgaz pazarının Rusya ve bölgedeki diğer ülkeler açısından son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin komşu ülkelerle yaşayacağı politik gelişmeler, bölgesel doğalgaz gelişmeleri açısından büyük önem taşıyor" dedi.

14 ŞUBAT'TA TÜKETİM REKORU

Bu arada Türkiye'nin doğalgaz tüketimi 14 Şubat'ta 243 milyon metreküple tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de doğalgaz tüketimi rekor seviyeye ulaştı. Türkiye'nin doğalgaz tüketiminde daha önce 25 ve 26 Ocak 2016'da 235 milyon metreküple rekor kırılmıştı.