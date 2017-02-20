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ve 'ya hızlı tren geliyor

  • Giriş Tarihi: 20.2.2017 10:13 Güncelleme Tarihi: 20.2.2017 11:16
Antalya ve Bolu'ya hızlı tren geliyor
Antalya ve Bolu'ya hızlı tren geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı , 'in Afyonkarahisar üzerinden 'ya hızlı tren ile bağlanacağını söyledi. Bakan konuşmasında ayrıca Eskişehir hızlı tren hattının 'ya bağlanacağı müjdesini de verdi

"ANTALYA'YA HIZLI TREN"

'e gelen Bakan ilk olarak Vali Azmi Çelik'i makamında ziyaret etti. Bakan Arslan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Memnuniyetle görüyoruz ki milyonlara varan insanımız ile yolculuk yapar hale geldi. Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, İstanbul'u birbirine bağladık ama bununla yetinmeyeceğiz. Eskişehir'in afyonkarahisar üzerinden 'ya yani Akdeniz'e bağlanması da önemsediğimiz bir koridor. İnşallah onun da gereğini yapacağız" diye konuştu.

"ESKİŞEHİR BOLU'YA BAĞLANACAK"

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi yolunun ihalesinin yapıldığına dikkat çeken Bakan Arslan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"O güzergahta bildiğim kadarıyla termal turizm de var. Oranın da ihalesini yaptık. Yaklaşık 25 kilometrelik kısmı bölünmüş yol olacak. Hepsi sıcak asfalt olacak. Ortalama 55 milyonluk bir işti. Orayı ayrıca göynük üzerinden 'ya bağlayacak kısmını yapacağız. Göynük gibi turizm merkezinin Eskişehir gibi bir yere bağlanması ve oradan da Bolu'ya bağlanması önemsediğimiz bir koridordu. O koridorumuzu da ağımıza alacağız. Bu müjdeyi de Eskişehirlilere vermiş olalım."

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