Antalya ve Bolu'ya hızlı tren geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Eskişehir'in Afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya hızlı tren ile bağlanacağını söyledi. Bakan konuşmasında ayrıca Eskişehir hızlı tren hattının Bolu'ya bağlanacağı müjdesini de verdi

"ANTALYA'YA HIZLI TREN"

Eskişehir'e gelen Bakan Ahmet Arslan ilk olarak Vali Azmi Çelik'i makamında ziyaret etti. Bakan Arslan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Memnuniyetle görüyoruz ki milyonlara varan insanımız Yüksek Hızlı Tren ile yolculuk yapar hale geldi. Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, İstanbul'u birbirine bağladık ama bununla yetinmeyeceğiz. Eskişehir'in afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya yani Akdeniz'e bağlanması da önemsediğimiz bir koridor. İnşallah onun da gereğini yapacağız" diye konuştu.

"ESKİŞEHİR BOLU'YA BAĞLANACAK"



Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi yolunun ihalesinin yapıldığına dikkat çeken Bakan Arslan, konuşmasının devamında şunları söyledi:



"O güzergahta bildiğim kadarıyla termal turizm de var. Oranın da ihalesini yaptık. Yaklaşık 25 kilometrelik kısmı bölünmüş yol olacak. Hepsi sıcak asfalt olacak. Ortalama 55 milyonluk bir işti. Orayı ayrıca göynük üzerinden Bolu'ya bağlayacak kısmını yapacağız. Göynük gibi turizm merkezinin Eskişehir gibi bir yere bağlanması ve oradan da Bolu'ya bağlanması önemsediğimiz bir koridordu. O koridorumuzu da ağımıza alacağız. Bu müjdeyi de Eskişehirlilere vermiş olalım."