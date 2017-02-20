Evde engelli bakana ayda 960 lira!

En çok merak edilen konuların başında evde bakım aylığı geliyor. Bu maaşı almanın belli şartları var. Her engelli yakını olana ödenmiyor. Peki kim, nasıl alır, kaç lira ödenir?

Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olanlara devlet belli şartlarda aylık bağlıyor. Bunun üç şartı bulunuyor.

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriterinin olması,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Sırasıyla açıklayalım. Evde bakım parası almak için hane halkının net geliri toplanır ve hane halkı sayısına bölünür. Buna engelli kişi de dahil.