X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Evde engelli bakana ayda 960 lira!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Evde engelli bakana ayda 960 lira!

  • Giriş Tarihi: 20.2.2017 15:49

En çok merak edilen konuların başında evde bakım aylığı geliyor. Bu maaşı almanın belli şartları var. Her engelli yakını olana ödenmiyor. Peki kim, nasıl alır, kaç lira ödenir?

Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olanlara belli şartlarda aylık bağlıyor. Bunun üç şartı bulunuyor.

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriterinin olması,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Sırasıyla açıklayalım. Evde bakım parası almak için hane halkının net geliri toplanır ve hane halkı sayısına bölünür. Buna engelli kişi de dahil.

BENZER HABERLER