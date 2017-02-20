Mahmood Coffee Gaziantepspor’a sponsor oldu

Gaziantep’in ünlü kahve markası Mahmood Coffee, ligde sıkıntılı bir dönem yaşayan Gaziantepspor’a sponsor oldu. Kırmızı-siyahlı takım, futbolcularının göğüs reklamı için Mahmood Coffee ile anlaştı.

Son yıllarda spor mecralarına verdiği destek ile dikkatleri üzerine çeken Mahmood Coffee, Gaziantepspor formasının göğüs sponsoru oldu. Ligde kalma mücadelesi veren ve ekonomik olarak da zorlu bir dönem geçiren Gaziantepspor bu anlaşmayla ciddi bir gelire kavuşacak.

Gaziantepspor ile forma sponsorluk anlaşması imzalayan Mahmood Coffee adına yapılan açıklamada, "Şehrimizin takımını desteklenmesi yönündeki toplumdan gelen talepleri geri çevirmedik. Böyle bir sorumluluk bizim markamıza nasip oldu. Onur duyuyoruz. İyi günde de, kötü günde de Gaziantepspor'un yanında olacağız" ifadelerine yer verildi.