Altın fiyatlarında son durum! - Çeyrek altın ne kadar? - İşte gram altın fiyatları!

Son günlerde dolar kurundaki düşüş sonrası altın fiyatlarında da hareketlenme devam ediyor. Çeyrek altın almak isteyen vatandaşlar son fiyatları kontrol ediyor. ''Çeyrek altın ne kadar?'' sorusunun cevabı ise merak konusu. Peki 21 Şubat Salı gününe altın nasıl başladı? Çeyrek altın, cumhuriyet altını ve gram altın fiyatlarına güncel olarak sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte

Altın fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik devam ediyor. Dolar kurundaki düşüş altın fiyatlarını da etkiliyor. Binlerce vatandaş altın fiyatlarını araştırmaya devam ederken biz de bu başlık altında güncel çeyrek altın, cumhuriyet altını ve gram altın fiyatlarını derledik. Çeyrek ne kadar oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR? - 21 ŞUBAT SALI

Altının gram fiyatı 144 lira seviyelerinde dengelendi. Yatırımcının yakından takip ettiği çeyrek altın Kapalıçarşı'da 237 liradan, Cumhuriyet altını ise 964 liradan işlem görüyor. Dün düşüş eğilimindeki dolara paralel gün içinde 143,5 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla günü yüzde 0,1 azalışla 144,1 liradan tamamladı.

Bugün de içinde bulunduğu dar bant içinde yatay bir seyirle güne başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla 144,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237 liradan, Cumhuriyet altını da 964 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise dünkü yatay seyrini bugün de devam ettirerek 1.234 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ve Avrupa'da artan siyasi risklerin altın talebini artırdığını belirterek, "Siyasi riskler altın fiyatlarındaki düşüşleri sınırladı. Fransa'da aşırı sağcı olan Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in rakiplerinin önünde olduğunu gözlemliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere karşı yaptığı siyasi yorumlar da küresel piyasa yatırımcılarını tedirgin etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Memiş, bu hafta boyunca altının ons fiyatının ABD verileri ile dalgalanabileceğini ifade ederek, altının gram fiyatının dolar kuruna paralel seyrini sürdürebileceğini, teknik açıdan ise 146 lira seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.