Çin mallarının ithalatında korunma önlemleri kaldırıldı

Resmi Gazete'de 2003 yılında yayımlanan "Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Yönetmeliği"nin yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

Ekonomi Bakanlığı'nın Çin mallarının ithalatına ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, 2003 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan "Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Yönetmeliği"nin yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.



Söz konusu yönetmelik ülke yararının gerektirdiği durumlarda, Çin menşeli malların ithalatında meydana gelen artışların veya bu malların ithalatının gerçekleşme koşullarının benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde pazar bozulmasına yol açması halinde ya da Çin veya Dünya Ticaret Örgütü üyesi bir ülke tarafından, söz konusu malların neden olduğu pazar bozulmasını önlemek veya gidermek üzere yapılan bir uygulamanın önemli ticaret sapmasına yol açması, bu tehdidi oluşturması halinde korunma önlemleri alınmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyordu.