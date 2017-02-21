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'nın ikinci hattı için Allseas ile anlaştı

AA
  • Giriş Tarihi: 21.2.2017 09:22 Güncelleme Tarihi: 21.2.2017 09:31
Gazprom Türk Akımı'nın ikinci hattı için Allseas ile anlaştı
Gazprom Türk Akımı'nın ikinci hattı için Allseas ile anlaştı

Rus enerji şirketi ile İsviçreli Allseas şirketi arasında, doğalgaz projesinde ikinci hattın inşa edilmesi için anlaşma imzalandığı bildirildi

'dan yapılan açıklamada, 'nın deniz kısmında inşa edilmesi planlanan ikinci hat için Allseas şirketiyle yapılan anlaşma, ilk hattın inşasına yönelik anlaşmanın öngördüğü opsiyon kapsamında imzalandı.

900 KİLOMETRE DÖŞENECEK

Allseas şirketinin anlaşma doğrultusunda Karadeniz'de toplam 900 kilometre döşeyeceği belirtildi.

İLK İMZA ARALIK'TA

Gazprom ile Allseas arasında, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde ilk hattın inşa edilmesi için anlaşma geçtiğimiz aralık ayında imzalanmıştı.

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