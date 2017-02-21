İsrail'den Türk iş adamlarına vize müjdesi

Türkiye-İsrail İş Forumu'nda konuşan İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen, İsrail ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecine destek verdiklerine değindi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye-İsrail İş Forumu'nda Türkiye ile İsrail arasında normalleşme sürecine giren ilişkilerin ihracata yansımaları hakkında açıklamalarda bulundu.

TÜRK İŞADAMLARINA 3 YILLIK VİZE

İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen konuşmasında "Uzmanlar, ticaret potansiyelimizin 8 milyar dolar olduğunu söylüyor. Şu anda ulaşılan rakam 4-5 milyar dolar civarında. Bizler zaten İsrail'e gitmek isteyen Türkiye'deki iş adamlarının süreçlerini nasıl kolaylaştırırızın üzerinde çalışmaya başladık. Bundan sonraki süreçlerde iş adamlarına daha uzun süreli ve çok girişli vize veriyor olacağız. Mesela sizin aranızdan biri vize başvurusunda bulunursa size vermeyi düşündüğümüz vize tipi 3 yıllık ve çok girişli bir vize tipi olacak. Buna göre de istediğiniz kadar, sınırsız sayıda İsrail'e seyahat edebileceksiniz. İş için İsrail'e gidecekseniz ve bizden vize alacaksanız, lütfen seyahatinizden 3 hafta önce bütün işlemlerinizi ve evraklarınızı tamamlamış olun" dedi.

8 milyar dolarlık rakamın sadece ihracat ve ithalata yönelik olduğunu, gelecek 3 yıl içinde bu rakama ulaşılabilmesinin büyük önem taşıdığını da belirten Cohen, meyve sebzede karşılaşılan tarife dışı engellerle ilgili olarak da İsrail'deki yetkililerle konuşup Türk iş adamlarına en kısa sürede haber vereceklerini bildirdi.

BÜYÜKEKŞİ: "400 BİN İSRAİLLİ TURİST BEKLİYORUZ"

Büyükekşi, son 10 yılda İsrail'e ihracatın neredeyse iki katına çıkarak 3 milyar dolar seviyesine; ithalatın ise yüzde 77 artışla 1.4 milyar dolara ulaştığını belirtti. Büyükekşi, şunları söyledi: "Bizim potansiyelimiz bundan çok daha yüksek. Sadece kendi ihracatımız artsın istemiyoruz. İsrail'in de bize ihracatı artsın istiyoruz. Ayrıca başta Afrika olmak üzere 3. ülkelerde işbirliği yapmak istiyoruz. Amacımız: 'Kazan-kazan' prensibine dayalı bir ticari ortam yaratabilmek."

Büyükekşi, 2016'da İsrail'den Türkiye'ye 300 bin turist geldiğini, bu yıl rakamın 400 bin olmasını arzuladıklarını söyledi. İhracatçıların İsrail ile ticari ilişkilerde başlıca iki konuyu gündeme getirdiğini belirten Büyükekşi, bunların vize sorunu ve yaş meyve sebze ile kuru meyve sebzede karşılaşılan tarife dışı engeller olduğunu ifade etti. Büyükekşi, "Karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi için vize sorununun çözülmesi gerekiyor" dedi.