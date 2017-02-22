Orkide Yağ'ın sahibi FETÖ ile zengin oldu!

İzmir'de hazırlanan işadamı iddianamesinde FETÖ’den tutuklu Orkide Yağları’nın kurucusu Ahmet Küçükbay, küçük bir bakkal iken 1980’de İzmir’de Gülen’le tanıştığını ve zenginleştiğini itiraf etti. Küçükbay ayrıca Hidayet Karaca ile toplantı yaptıktan sonra Samanyolu TV'nin kuruluşuna destek verdiğini söyledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato koordinasyonunda, örgütlü suçlar üzerinde çalışan Savcı Zafer Dur tarafından hazırlanan 164 sayfalık iddianame İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, tutuklu sanık olan işadamları Ahmet Küçükbay, Şeref Sipahi, Abdullah Kavuk ve Metehan Kavuk'un, FETÖ/PDY'nin İzmir yapılanmasında sekiz kişilik "Babalar Grubu"ndaki faaliyetleri anlatıldı.

Tutuklu işadamı Ahmet Küçükbay'ın iddianamede yer alan emniyet ve savcılık ifadesi dikkat çekti. Küçükbay ifadesinde, memleketi Manisa Kırkağaç'ta bakkal olduğunu, askerlikten sonra İzmir'e taşındığını, 1979 yılında aile şirketi Orkide Yağları'nı kurduğunu, 1980'de ise Fetullah Gülen Cemaati ile ilk temasını yaşadığını anlattı.

"YAMANLAR KOLEJİ'NDE TANIŞTIK"

Örgütün elebaşı Fetullah Gülen ile 1985 yılında Yamanlar Koleji'nin toplantı salonunda tanıştığını dile getiren Küçükbay, "Konuşmasının çoğu dini içerikli sözlerdi. Zaman zaman ağlayarak orada bulunanları etki altına almaya çalışıyordu" diye konuştu.



FETÖ'ye katıldıktan sonra hızla zenginleşen Küçükbay ifadesinde tarım, inşaat, gayrimenkul, organizasyon, gıda, liman, sanayi şirketleri kurararak büyüdüğünü anlattı. Örgüt STK'ları olan Türkiye İşadamları Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON), Ege Batı Akdeniz Sanayici İşadamları Federasyonu (ESİDEF) kurucularından olduğu kaydedildi.

"HİDAYET KARACA İLE TANIŞTIKTAN SONRA STV'NİN KURULUŞUNA DESTEK VERDİM"

İfadesinde, Samanyolu TV'nin ilk olarak İzmir'de kurulduğunu belirten Küçükbay, "1993'te işyerimde Hidayet Karaca ve Mahmut Akdoğan ile toplantı yaptıktan sonra kanalın kuruluşuna maddi destek verdim" dedi.

'HER YIL DÖRT MİLYON DOLAR VERDİ'

İzmir'deki "Babalar Grubu"na yönelik iddianame, milyon dolarlık himmetleri tek tek ortaya çıkardı. Akaryakıt şirketi sahibi Adem Seçilmiş, İzmir'de hazırlanan FETÖ iddianamede tanık olarak yer aldı. Seçilmiş 2000 ila 2008 yılları arasında ilk olarak en alt seviyedeki sohbetlere gittiğini anlattı. Ardından 2004-2005 yıllarında en zenginlerin katıldığı ve Yamanlar Koleji'nde yapılan toplantıya davet edildiğini açıkladı. Katıldığı o toplantıda ise şunları yaşadığını anlattı: "Gittiğimde hepsi de zengin 200 kişi vardı. En ön sırada en zenginler oturuyordu. Mikrofon önce Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay'a uzatıldı. Küçükbay, yıllık 4 milyon dolar himmet bağışladı. Rodi Giyim'in sahibi Fatih Kazancı ve Fetin Kazancı 3 milyon, Üniversal Kimya'nın sahibi Emir Ağbaş da örgüte 1.5 milyon dolar yıllık ödeme yaptı. Ağbaş ayrıca yurt yaptırıp örgüte verdi."

"50-60 BİN TL MAAŞ VERİYORUZ"

Sanıklardan Ahmet Küçükbay'a ait olan Kanal 35'in eski genel müdürü Nurettin Memur'un ifadesinde ise ilginç bilgiler yer aldı. Memur, şu ifadeleri kullandı: "Zaman gazetesinin genel yayın yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış, kapatılan Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan ve Ali Akkuş'u üniversite yıllarından tanıyordum. Ege Bölgesi imamı Bekir Baz, sık sık Ahmet Küçükbay'ın şirketlerine gelerek, bölgedeki bazı vali ve bürokratların da katıldığı gizli toplantılar yapardı. Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış ile sık sık buluşurduk. Bir görüşmemizde Kamış'a, geçmişleri göz önüne alındığında, bazı kişilerin Samanyolu Yayın Grubu'nun görsel ve yazılı kısmında program yapıp yazı yazmalarının ilginç olduğunu, bunların nasıl çalıştığını sordum. Bana 'Bunlara aylık 50-60 bin lira maaşlar veriyoruz. Elbette bizim istediğimiz gibi yazı yazıp programlar yapacaklar. Bunları bırak, 2025'te tüm dünya bize tabi olacak' dedi."