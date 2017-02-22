TÜSİAD da istihdam seferberliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen TÜSİAD, istihdam seferberliğine destek sözü verdi. Heyet, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de istikrara katkı sunacağını vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) heyeti, istihdam seferberliğine destek sözü verdi. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik liderliğindeki heyetin Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeye, "istihdam seferberliği, yeni hükümet sistemi ve ekonomideki gelişmeler" damgasını vurdu. Kampanyaya güçlü bir destek olduğunu vurgulayan TÜSİAD yönetimi, "Genç işsizliğin arttığı dönemde başlatılan bu kampanyaya biz de önem veriyoruz. Güçlü bir destek var. Sektörlerin, şirketlerin dengelerini de dikkate alarak elimizden geleni yapacağız" dedi. TÜSİAD heyeti, ayrıca cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin istikrara katkı sunacağı mesajını verdi.





TEŞVİKLER ÖNEMLİ

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, dün Ankara çıkarması yaptı. Erdoğan'la TÜSİAD heyetinin görüşmesi 1 saat 35 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede TÜSİAD üyelerinden istihdam seferberliğe aktif şekilde katılmalarını ve daha fazla destek vermelerini istediği öğrenildi. TÜSİAD heyetinin görüşmede Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine destek mesajı verdiği kaydedildi. Kampanyaya güçlü bir destek olduğunu söyleyen TÜSİAD üyeleri, Erdoğan'a "Bununla birlikte sektörlerin ve şirketlerin ekonomik durumlarının da dikkate alınması gerekiyor. Hükümet bugüne kadar teşviklerle önemli adımlar attı. Biz de üzerimize düşeni yapmak istiyoruz" görüşünü iletti.





BELİRSİZLİK KALKACAK

Referandumla birlikte ekonomideki belirsizliğin ortadan kalkacağını kaydeden heyet, Cumhurbaşkanı ile "Türkiye ekonomisi çok güçlü. Merkez Bankası, kurları ve faizi iyi yönetebilecek bir yapıya sahip. Enflasyonun düşürülmesi önem taşıyor. Faizler de zaman içinde seyrini bulacaktır" görüşlerini paylaştı.



BAŞKANLIK KAYGI YARATMAZ

Görüşmede anayasa değişikliği ve 16 Nisan'da yapılacak referandum da gündeme geldi. TÜSİAD heyeti, görüşmede "Referandum öncesinde bütün kesimlerin kullandığı dil, söylem çok önemli. Biz yapıcı bir diyalog istiyoruz. Güçler ayrılığı ve denetim mekanizmasının oturduğu bir başkanlık sistemi kaygı yaratmaz" dedi.



GERİLİM İSTEMİYORUZ

Görüşmeyi değerlendiren yetkililer, TÜSİAD'la yeni bir sayfa açıldığını belirterek, "İş dünyası da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin istikrar getireceğini düşünüyor. TÜSİAD'la yapılan en olumlu, sonuç alıcı toplantı oldu" diye konuştu.