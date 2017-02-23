İSO’dan 1.000 kişiyle siftah

İstihdam Seferberliği’nde ilk somut adım İSO’dan geldi. Odaya üye 169 firma, 1.000 kişiyi işe aldı. Başkan Bahçıvan, “Tüm sanayicilerimizin seferberliğe katılacağına inanıyorum” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı İstihdam Seferberliği'ne ilk büyük katkı İstanbul Sanayi Odası'ndan (İSO) geldi. Erdemir İnşaat, MM Moda Grup, Fatih Ökçe, Tamsan Oto gibi firmaların da aralarında bulunduğu İSO'ya kayıtlı 169 firma, 1 haftada 1.000'i aşkın kişiyi istihdam etti. İSO Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısında konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, istihdam arz ve talebini bir araya getirmeye yönelik çalışmaların ilk semeresini görmeye başladıklarını söyledi. Bahçıvan, "Odamızın ve üyelerimizin çabalarıyla yaratılan yeni istihdam sayısı bir haftada 169 firmada 1.000 kişiyi aştı. Önümüzdeki günlerde bu sayının arzu ettiğimiz ölçüde daha da yükseleceğinden kuşku duymuyorum" dedi. İşsizliğin düşmesi, istihdamın artması, toplumsal huzurun gelişmesi ve ekonominin çarklarının dönmesi için seferberliğin çok önemli olduğunu belirten Bahçıvan, İSO üyesi tüm sanayicilerin de seferberliğe en etkili şekilde katılım sağlayacağına yürekten inandığını kaydetti.



DANIŞMA MASASI KURULDU

İstihdam Seferberliği kapsamında oda bünyesinde danışma masası oluşturduklarını anlatan Bahçıvan, "Firmalarımız, teşviklerle ilgili bilgi almak ve istihdam sağlayan firmalar listesinde yer almak için bu masamızla iletişime geçebilirler. Eleman arayan firmalarımız da buraya başvurabilirler" diye konuştu. İSO'da İŞKUR iş ve meslek danışmanlarının bulunduğunu anlatan Bahçıvan, görevliler aracılığıyla firmalara bu konuda destek olunacağını sözlerine ekledi.



ALACAK SİGORTASINDA AKTİF OLACAK

İSO Meclis Toplantısı, "Türk Eximbank'ın Vizyon ve Projelerinin Sanayicimizin ve İhracatçımızın Rekabet Gücünü Desteklemek Açısından Önemi" ana gündemiyle gerçekleştirildi. Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ihracatçıların Eximbank konusunda daha aktif olmaya başladıklarını belirterek, "Biz Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta kuruluşlarının en büyüğüyüz. İhracatçıların alacak sigortası ve şirketlerin yurtiçi alacakları konusunda daha kapsamlı çalışmaya başladık. Bu konudaki sıkıntıları çözeceğiz" dedi.

343 KOBİ'YE 50 MİLYON LİRA KREDİ

TOBB'un başlattığı Nefes Kredisi kampanyasına çok güçlü bir destek verdiklerinin de altını çizen Bahçıvan, "İSO üyesi KOBİ'lerimizin kullanımı için toplam 75 milyon liralık kredi hacmi oluşturarak bu kampanyaya katıldık. Kampanyanın başlamasından bugüne 343 üyemiz yaklaşık 50 milyon TL kredi kullandı" dedi.