Sabah 9 akşam 5 mesaisi bitti

Türkiye için gece-gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Enerji Bakanı Berat Albayrak, “Sabah 9’da geleyim akşam 5’e kadar bir evrak imzalayayım. O eski Türkiye. Yeni Türkiye’de bürokrasideki tüm arkadaşlar 15 Temmuz şuurunda” dedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'ye hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "Eski Türkiye bitti. 'Sabah 9'da geleyim, akşam 5'e kadar üç randevu vereyim, bir tane evrakı imzalayayım.' O eski Türkiye. Yeni Türkiye'de bürokrasideki tüm arkadaşlar artık 15 Temmuz şuurunda. Tüm çalışanlarımızın gözünde yerli ve milli şuuru görüyoruz" dedi. Bakan Albayrak, Enerji Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 15. Kuruluş Yıldönümü'nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

YERLİ PAYI EN AZ 3'TE 2: 2016 elektrik üretiminde rekor yılı oldu. Yüzde 49.3'lük yerli kaynaklardan üretimle en yüksek oranı yakaladık. Önümüzdeki 10 yılda yerli kaynakların payını en az üçte ikiye çıkarmalıyız. İnşallah yüzde 49.3'ü bu yıl 50'nin üzerine taşıyacağız. 2023'te en az 5'er bin megavat yerli kömür, güneş, rüzgâr kapasitesine kavuşacağız.



MİLLİ ŞUUR VE DURUŞ

ÇOK ÇALIŞMALIYIZ: Eski Türkiye bitti. Yeni Türkiye'de bürokrasideki tüm arkadaşlar artık 15 Temmuz şuurunda. Bakanlıktaki tüm arkadaşlarımın gözünde yerli ve milli şuuru, duruşu görüyoruz elhamdülillah. Bunun için çok çalışmamız lazım.

NÜKLEERDEN DÖNÜŞ YOK: Birileri konuşacak, biz çalışıp yapacağız. Türkiye bugün Avrupa ortalamasının çok daha üzerinde yenilenebilir kaynak kapasitesi ile elektriğini üreten bir ülke. Avrupa'da 28-29, Türkiye'de 35'leri gördü. Daha da artıracağız. Nükleeri de yerli kömürümüzü de yapacağız. Yerli kömürün payını 2016'da yüzde 12'lerden, 16'ların üzerine çıkardık. Bunu daha da artırmamız lazım.



AYNI YEMEĞİ PİŞİRENLER HALKTAN AYNI OYU ALIR

Bakan Albayrak, Türkiye yılda 50 milyar doları dışarı verirken, artık daha az vermeye başladığında bunun birilerini üzeceğini belirterek, "Birilerini farklı yolları denemeye itecek. Son 3-4 yıldır bunu yaşamıyor muyuz? Arkasında malum ülkelerin olduğu terör örgütleri üzerinden, işte PKK'sı, FETÖ'sü, Gezi'den 17-25 Aralık'tan beri yaşamıyor muyuz?" dedi. Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Bakan Albayrak, "Yıllardır aynı yemeği pişiriyorlar. Aynı yemeği pişirirsen aynı oyu alırsın, siyaseten yok olmaya mahkûm olursun, gün gelir seni halk kazıyarak tasfiye eder. Zannediyorum referandumdan sonraki süreçte Türk siyasetinde de bir dönüşüm olacaktır. Çünkü bu hezeyanlarla terör örgütlerinin söylemciliğine yeltenenler Türk siyasetinde yok olmaya yüz tutacaklardır" ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, AK Parti hükümeti olarak tek amaçlarının büyük Türkiye'ye bir tuğla daha koymak olduğunu belirtti.



10 YILDA ENERJİ İHRAÇ EDERİZ

Yılda ortalama 50 milyar dolar enerji ve maden ithal edildiğini hatırlatan Albayrak, "Bir de bakmışsınız 10 yıl sonra enerji ihraç etmeyeb aşlamış ülke olmuşuz. Enerji yeni Türkiye'nin vizyonunda artık bölgesel ve küresel noktada önemli bir hammadde. Türkiye'nin de bu kadar çok söz söyleyen ülkenin olduğu bir resimde söz söylemeye başladığı bir strateji inşa emt eliyiz" dedi.



EPDK PERSONELİNDEN 15 TEMMUZ ÖZVERİSİ

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, konuşmasında FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurumda yaşananlarla ilgili şunları paylaştı: "Şunu açıklıkla söylemek istiyorum, yaşadığımız o berbat günün ertesi günü bazı personelimiz 'Sayın Başkanım, eğer bize 20 saat çalışmak düşüyorsa biz kesinlikle gocunmadan aşkla, şevkle çalışmaya hazırız' diyerek bizzat şahsıma geldiler. Bu çalışma azmiyle bu vatan kaygısıyla böyle bir milli bakışın kurumumuzu nereye götüreceği konusunda müthiş bir umutla beslenmiş oldum."