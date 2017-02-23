Taksimetrede tarife oyunu

Bazı taksicilerin kural ihlalleri vatandaşı bezdirirken kimi sahtekarlar da tarife oyunu ile paramıza göz dikti

Taksilerdeki kötü hizmet, vatandaşın tepkisini çekti. TAKVİM'in dün sayfalarına taşıdığı 'bazı taksicilerin kural tanımaz uygulamaları', tüketici şikayetlerini tırmandırdı. Gazetemizi arayan pek çok vatandaş, hileci taksilerde başına gelenleri paylaştı. Yetkililerin önlem almasını isteyen vatandaşlar, "İşini düzgün yapan taksicilere lafımız yok. Ama hilekarlardan da bezdik" dedi. Pek çok araç sahibinin taksisini yenilediğini anlatan taksi kullanıcıları, "Araçlar pırıl pırıl. Birçok lüks markadan taksi var. Ancak hizmete gelince, huylu huyundan yine vazgeçmiyor. Kural tanımama, sigara kullanımı yanında, bazı hileler de var" şeklinde konuştu. İşte onlardan bazıları:



İKİZ TAKSİ SEKTÖRÜ VURUYOR



Normal bir taksimetre ile oynamak mümkün değil. Ölçü aletleri kanununa göre, taksimetre için ayrı bir ruhsat da var. Ancak bazı hileciler elektronikçilere hileli taksimetre yaptırıyor.



Piyasaya çıkan ikiz taksiler, vatandaşı da plakanın gerçek sahibini de mağdur ediyor. İkiz plaka suçunda para ve hapis cezası alınıyor. İstanbul'da 2-3 bin arasında ikiz plakalı taksi olduğu düşünüyor.