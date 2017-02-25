Promosyonda şart kalktı

11.5 milyon emeklinin promosyon alması kolaylaştırıldı. Emeklilere, ‘Maaşımı 3 yıl bu bankadan çekmek istiyorum’ protokolü dışında hiçbir şart öne sürülemeyecek...

Emeklilere promosyon müjdesi geldi. 11.5 milyon emeklinin promosyon alması için şartlar kolaylaştırıldı. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Emekliler hangi bankadan maaşlarını almak istiyorlarsa, o bankalarla yalnız bir protokol yapacaklar; 'Ben 3 yıl süresince maaşımı senden çekeceğim.' Bankalar, yalnız maaşını o bankadan çekme protokolü evrakı dışında başka hiçbir evrak istemeyecek" dedi.



BANKALARA TALİMAT

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen 'Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'nda soruları yanıtlayan Müezzinoğlu, bankalarla görüşme yaptıklarını belirterek, emeklilere şu duyuruyu yaptı: "(Emekliler) artık hangi bankadan emekli maaşlarını almak istiyorlarsa, o bankalarla yalnız bir protokol yapacaklar. Bankalar hiçbir evrak istemeyecekler. Böyle bir evrak isteyen bankayla da emekli maaşı protokolü yapmasınlar. Dün biz gerekli talimatı bütün bankalara gönderdik. Emeklilerimize promosyonla ilgili 'Ben maaşımı 3 yıl süresince bu bankadan çekmek istiyorum' protokolü dışında hiçbir şart sürmeyecekler. Dolayısıyla bürokrasi yok."



TÜED: SEVİNDİRİCİ

Müezzinoğlu'nun açıklaması, emeklileri sevindirdi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, "Emeklilerimizi zor durumda bırakan uygulamadan dönülmesi sevindirici. Sayın Bakan Müezzinoğlu'na anlayışı ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Emekli, dul ve yetimlerimiz promosyonlarını almak için kendi seçtikleri bankalar ile anlaşsınlar. Sorun yaşarlarsa, koşulsuz promosyon veren bankayı tercih etsinler. Sadece promosyon protokolünü imzalasınlar. Diğer şartlar kaldırıldığı için onları kabul etmesinler" şeklinde konuştu.



TAZMİNAT BU YIL TAMAM

BAKAN Müezzinoğlu, kıdem tazminatı konusunda şöyle konuştu: "Önümüzdeki dönem birlikte başarmamız gereken bir konu da kıdem tazminatı. Bu yıl işçiye de 'Gel kardeşim, sen de masanın işveren tarafına otur' diyeceğiz ve birbirimizi anlayarak, birlikte hak ve hukuku koruyarak bizim de güçlü hakemliğimizle inşallah bu yıl onu tamamlamış olacağız."



BÜYÜKANNE PROJESİ AY BAŞINDA BAŞLIYOR

BÜYÜKANNE Projesi kapsamında 10 ilde pilot uygulamaya başlanacağını kaydeden Müezzinoğlu, "Talepleri aldık. 31 bin ailenin üzerinde uygunluk bulduk. O aileler bu hafta 6 bin 500'e indirilecek. Mart başı itibarıyla 10 ilde Büyükanne Projesi'ni başlatacağız. İnşallah başarılı, milli bir proje olacak" dedi.