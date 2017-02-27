Başarılı memura ek ücret geliyor

Hükümet, kamu personel rejimine neşter vuruyor. Yeni sistemde iş yükü dikkate alınarak memura 6 ay ya da 1 yıllık karne verilecek. Değerlendirmede başarılı olan personele ek ödeme yapılacak

Kamu personel rejimi yeniden düzenleniyor. FETÖ gibi terör örgütlerinin devlette yeniden ortaya çıkmasını engellemeyi, imtiyazlı grupların kökünün kazınmasını hedefleyen yeni sistemde iş yükü dikkate alınarak memura 6 aylık ya da bir yıllık karne verilecek. Karnesi başarılı olan sözleşmeli personele ek ödeme yapılacak. Yönetmelik taslağında dikkat çeken başlıklar şöyle:

6 AYLIK-BİR YILLIK KARNE: Kamu kurum, kuruluşları hizmet gerekleri, iş yükünü dikkate alarak 6 aylık veya bir yıllık değerlendirme dönemleri belirleyecek.

DÖRT AŞAMALI OLACAK: Kurum ve kuruluşlar A, B, C, D olmak üzere dört aşamalı değerlendirme yapacak. Kurumun, amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik stratejik görevlerdeki performansını en yakın amir değerlendirecek. Kurumlar kimlerin görevlerini değerlendireceğine kendileri karar verecek.

360 DERECE MODELİ: Personelden beklenen tutum, davranış, bilgi ve beceri düzeyinde 360 derece değerlendirme modeli uygulanacak.

BAŞARI PUANI VERİLECEK: Başarı değerlendirme süreci planlama, izleme, aşamalarından oluşacak. Başarı puanı, hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyeti yüzdelik ağırlıklarına göre belirlenecek.

BAŞARI ÜCRETİ ÖDEMESİ: Personelin durumu, görevde yükselmelerinde, kişisel gelişim imkânlarının desteklenmesinde, yurtdışı görevlendirmelerinde değerlendirilecek. Sözleşmeli personele başarı ücreti ödemesi yapılacak.

C-D DÜŞÜK BAŞARILI: Birbirini takip eden üç değerlendirme döneminin en az ikisinde başarı puanı D olan personel hakkında görev veya görev yeri değişikliği, sözleşmesinin sonlandırılması gibi tedbir alınacak.

KURUMSAL YÖNETMELİKLER:Kurumsal yönetmelikler Devlet Personel Başkanlığı'ndan uygun görüş alınarak yürürlüğe konulacak.



DÜŞÜK NOT ALAN MEMURUN SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLECEK

Karnede A, B,C, D olmak üzere dört aşamalı değerlendirme yapılacak. Memurun hedefleri, görevleri, yetkinlikleri dikkate alınarak, vatandaşın memnuniyeti değerlendirilecek. Karnesi A, B olana yurtdışı görevlerde önceliğin yanı sıra başarı ücreti ödenecek. Karnesi C, D olanlar için ise eksiklikleri dikkate alınarak gelişim planları hazırlanacak. Üç değerlendirme döneminin en az ikisinde D düzeyde olan personel hakkında tedbirler alınacak. Gerekli görüldüğünde sözleşmeli personelin sözleşmesi sonlandırılabilecek.



PERFORMANS DEĞERLENDİRME KILAVUZU

Kamu personeline karne sistemine ilişkin taslak 8-9 Mart'ta yapılacak çalıştayda masaya yatırılacak. Kaldırılan sicil sistemi yerine kamuda performansı dikkate alan bir değerlendirme sistemi için performans değerlendirme kılavuzu hazırlanacak.