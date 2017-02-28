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, ’nın deniz kısmı çalışmalarının başlayacağı tarihi açıkladı

DHA
  • Giriş Tarihi: 28.2.2017 10:07
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Gazprom, Türk Akımı’nın deniz kısmı çalışmalarının başlayacağı tarihi açıkladı
Gazprom, Türk Akımı’nın deniz kısmı çalışmalarının başlayacağı tarihi açıkladı

’un ’nın deniz kısmının çalışmalarına başlayacağı tarih belli oldu.

'' şirketi Yönetim Kurulu üyesi Oleg Aksyutin, 'Gazprom'un boru hattının deniz kısmının yapımına önümüzdeki aylarda başlayacağını açıkladı.

BU YILIN İKİNCİ YARISINDA DENİZ KISMINA BAŞLAYACAĞIZ

Rus resmi haber ajansı Ria Novosti'nin verdiği habere göre Aksyutin, Gazprom'un Yatırımcı Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Şu an itibariyle 'da doğalgaz ulaştırma sisteminin genişletilmesiyle ilgili çalışmaların ağırlıklı bölümü tamamlanmış bulunuyor. Önümüzdeki aylarda, bir başka deyişle bu yılın ikinci yarısında deniz kısmının yapımına başlamayı planlıyoruz."

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