Rus turist sayısı yüzde 81.5 arttı

Rusya ile ilişkilerin düzelmesi ve görüşmelerin de etkisi üzerine Rus turist sayısı yüzde 81.51 arttı. Öte yandan Rusya'ya ihracat, yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez geçen ay yüzde 59,1 artarak 150 milyon dolara, bu ülkeden yapılan ithalat ise yüzde 10,2 yükselerek 1,5 milyar dolara yaklaştı.

Türkiye'ye gelen turist sayısı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,81 azalışla 1,06 milyon kişi oldu.

YÜZDE 81,51 YÜKSELDİ



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, ocak ayında Rus turist sayısı yüzde 81,51 artışla 40 bin 124 kişiye yükseldi.

"2016'DAN DAHA İYİ OLACAK"



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ocak ayı sonunda yaptığı açıklamada Rusya pazarında ciddi bir toparlanma gözlenen turizm sektöründe bu yılın 2016'dan daha iyi geçeceğini söylemişti. Turizm Yatırımcıları Derneği(TYD) Başkanı Murat Ersoy da 2017 yılında Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının beş milyona çıkmasını beklediğini söyledi.

RUSYA İLE NORMALLEŞME SÜRECİ 'MEYVE' VERDİ

İki ülke ilişkilerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl gerçekleştirdikleri görüşmeyle başlayan normalleşme süreci meyve verdi.

İHRACAT BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 59,1 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı ocakta bir önceki aya göre yüzde 59,1 artarak 94 milyon dolardan 150 milyon dolara çıktı. Bu dönemler itibariyle yaş meyve-sebze ihracatından elde edilen gelir de arttı. Portakal ve mandalinaya yönelik Rus ambargosunun kısmen kalkmasıyla ocak ayında yaş sebze meyve ihracatından yaklaşık 38 milyon dolar elde edildi.

TİCARET HACMİ ARTIRILACAK

Rusya ile ticarette serbestlik sağlayacak anlaşma için görüşmeler tekrar başlarken, söz konusu anlaşmanın hayata geçirilmesi halinde iki ülke arasındaki ticarette gümrük ve bürokratik işlemler hızlandırılarak toplam ticaret hacmi artırılacak.