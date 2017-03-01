Türkiye'ye en çok sermaye İngiltere'den geldi

İngiltere'den Türkiye'ye yönelik sermaye girişi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 64,3 artarak 961 milyon dolara yükseldi. Avusturya'dan sermaye girişi de yüzde 351 artış gösterdi.

Türkiye'ye geçen yıl 12,1 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti.

İLK SIRADA İNGİLTERE VAR

Ekonomi Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Bu tutarın 6,7 milyar dolarlık kısmını sermaye girişi oluştururken, bunun ülkelere göre dağılımında ilk sırayı geçen yıl AB'den ayrılma kararı veren İngiltere aldı. İngiltere'den Türkiye'ye yönelik sermaye girişi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 64,3 artarak 961 milyon dolara yükseldi.

HOLLANDA GERİLEDİ



Söz konusu dönemde Hollanda'dan gelen sermaye tutarı yüzde 19,3 azalarak 956 milyon dolara geriledi. İkinci sıradaki Hollanda'yı takip eden Almanya'dan Türkiye'ye sermaye girişi ise yüzde 21,1 artarak 430 milyon dolara çıktı.

AVUSTURYA REKOR KIRDI



Avusturya'dan sermaye girişi yüzde 351 artış gösterdi. Bu ülkeden geçen yıl Türkiye'ye 361 milyon dolarlık sermaye girişi gerçekleşti. Söz konusu rakam, 2015 yılında 80 milyon dolar düzeyindeydi.



Fransa ve İtalya'dan gelen sermaye söz konusu dönemde azalırken, AB ülkelerinden toplam sermaye girişi yüzde 46,3 azalışla 3,8 milyar dolara düştü. Bu dönemde Türkiye'ye gelen 6,7 milyar dolarlık sermayenin 2 milyar doları ise Asya ülkeleri kaynaklı oldu.



ŞİRKET SAYISINDA ALMANYA İLK SIRADA



Uluslararası sermayeli şirketlerin sayısında ise Almanya 399 firmayla ilk sırayı aldı. Bu ülkeyi 124 şirketle Hollanda, 106 şirketle ABD, 94 şirketle İngiltere ve 85 şirketle Çin izledi.



Yabancı sermayeli firmaların yatırımlarına verilen teşvik belgesi sayısı 2015 yılında 224 iken, geçen yıl bu rakam 229 oldu. Söz konusu teşvik belgelerinin öngörü değeri ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 16,3 azalarak 10,4 milyar dolara geriledi.



Öte yandan uluslararası doğrudan yatırım girişlerinde gayrimenkul tutarı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,4 azalarak 4,16 milyar dolardan 3,89 milyar dolara geriledi.