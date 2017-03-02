Kolay promosyon

Emekliye promosyonda başvuru ve ödeme süreci başlarken, şartları kaldıran yeni protokol için 7 banka ile imza aşamasına gelindi. Hatta bazı bankalar imzalamadan tüm şartlarını kaldırdı...

Yaklaşık 11.5 milyon emekliye promosyonda başvuru ve ödeme süreci başladı. Promosyon için daha önce getirilen '2 fatura için otomatik ödeme talimatı' ile 'kredi kartı veya kredili mevduat hesabı' şartları kaldırılırken, artık emeklinin sadece bankaya 'Maaşımı 3 yıl sizden alacağım' sözünü vermesi yeterli olacak. Bunun için de bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yeni protokol imzalayacak. SGK, 3 şartın yer aldığı protokole imza atan 15 banka ve PTT ile şimdi de yeni anlaşma için düğmeye bastı. 7 banka ile imza yakın.



SGK BAŞKANI AÇIKLADI

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, emeklilere verilecek banka promosyonunda şartların kaldırıldığı yeni protokolü 7 bankayla yakında imzalayacaklarını söyledi. Bağlı, "Yeni protokolü 3 kamu (Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank) ve 4 özel bankayla (İş Bankası, DenizBank, ING Bank, Fibabanka) imzalama sürecinde sona yaklaştık. Diğer bankalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Önceki sayıya (15 banka ile PTT) tekrar ulaşacağımızı umuyorum" açıklamasını yaptı. Yeni protokollerin imzalanmasıyla, emeklinin promosyon almak için nüfus kağıdıyla bankaya gidip 3 yıl maaşını başka yere taşımayacağını taahhüt etmesi yeterli olacak. Bazı bankalar şubeye gitme zorunluluğunu da kaldırdı; çağrı merkezleri, internet ve SMS ile başvuru imkanı geldi. Yeni protokollerin henüz imzalanmamasına karşın, bazı bankalar şimdiden şartları kaldırdı. Ziraat Bankası ve VakıfBank, internet sitelerinde yer alan duyurularda promosyon için sadece 3 yıllık taahhüdün yeterli olduğu kaydedildi.



DUL VE YETİMLERE DE ÖDEME VAR

VEFAT eden emeklilerin maaşlarını alan eş ve çocukları da promosyondan yararlanacak. Vefat eden emeklilerin dul eşi ve yetim çocuklarına, payları oranında maaş bağlanıyor. Bu kişilere ödenecek promosyon da payları oranında olacak. Örneğin; eşinin maaşının yüzde 50'sini alan dul eş, 300 liralık promosyonun da 150 lirasını alacak.