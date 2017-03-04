Norveç’ten Türkiye’ye 1 milyar dolar yatırım

Norveç'in 900 milyar dolar büyüklüğündeki devlet varlık fonu, 2016 sonu itibarıyla yaklaşık 1 milyar dolarını, güvenilir limanlardan biri olarak gördüğü Türkiye'deki 48 şirketin hisse senetleriyle değerlendirdiği ortaya çıktı. Norveç Varlık Fonu'nun yatırım portföyünde Tüpraş, Enka İnşaat, Petkim, Ereğli Demir ve Çelik ile Aksa Enerji olmak üzere 5 Türk şirketinin hisseleri de yer aldı. Fonun söz konusu 5 şirketteki ortaklık hisse değeri 112 milyon 112 bin dolar olarak kayda geçti. Norveç Varlık Fonu'nun, Türkiye'de toplam değeri 1 milyar dolara yaklaşan yatırımları arasında en büyük payı ise Garanti Bankası aldı.