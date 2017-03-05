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EPDK'dan 3 akaryakıt şirketine rekor

AA
  • Giriş Tarihi: 5.3.2017 09:46
EPDK'dan 3 akaryakıt şirketine rekor ceza
EPDK'dan 3 akaryakıt şirketine rekor ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 3 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 972 bin 787 lira verildi.

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, uzaktan erişim sistemini Kuruma açma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmalinde bulunulması, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal edilmesi, istasyonda vaziyet planında yer almayan gizli tank bulunması, sıvılaştırılmış petrol gazı () otogaz istasyonunda LPG Sorumlu Müdürü olmaması ve akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemi kurma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi gibi sebeplerle 3 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 972 bin 787 lira para sı uygulandı.

BİR TANESİ ARTIK LPG SATAMAYACAK

EPDK, ayrıca benzer sebeplerle 5 şirketin de yazılı savunmasını istedi. Kurum, bir şirketin de LPG Dağıtıcı Lisansının sona erdirildiğini duyurdu.

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