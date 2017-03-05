Gaspçı Almanya mahkemeye düştü

PKK ve FETÖ’ye kucak açan, bakanların programlarını engelleyen Almanya, 4 milyon Türk işçisinin primlerini de gasp etti. Türk işçiler primlerine el koyan ülkeyi AİHM’ye şikâyet etti. Başvuru dosyası kabul edildi

Türkiye'nin düşmanları PKK ve FETÖ terör örgütlerinin hamiliğini yapan, ekonomi ve adalet bakanlarının ziyaretlerini engelleyen Almanya, 4 milyon gurbetçiden gasp ettiği 100 milyar euro nedeniyle mahkemeye düştü. Almanya, Türkiye'ye kesin dönüş yapan Türk işçileri adına sosyal sigorta kurumuna yatan işveren prim payını ödemiyor. Başka ülkelerin çalışanlarına primlerini ödeyen Almanya'nın yaptığı bu çifte standart Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürüldü. Daha önce dava için iki kere yapılan başvuru 'eksiklikler' nedeniyle geri gönderilmişti. Eksiklikler tamalanarak 3'üncü kez yapılan başvuru ise ön araştırma için kabul edildi. Kendisi de Almanya'da çalışmış olan Uluslararası Hak Arama Derneği Başkanı Hasan Fettah, Aralık 2016'da AİHM'ye yaptıkları başvurunun kabul edildiğini söyledi. Başvuru dilekçesinde, "Almanya'da çalışan diğer ulusların vatandaşları primlerini kesin dönüşlerinde alıyor, sadece Türk işçiler bu haktan mahrum" denildi.



ÖN KABUL ALINDI

Hasan Fettah'ın avukatı Kıraç Aras, "Avrupa'daki yabancı hukukçu dostlarımız davanın kabul edildiğini ve kendilerinin de davayla yakından ilgilendiklerini aktardı. Başvurunun üzerinden 3 ay geçti ve bize olumsuz bir tebligat gelmedi. Bu, ön kabulü aldığımız anlamına geliyor" dedi.



İŞÇİNİN HAKKI AB HAZİNESİ'NE

Başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinde çalışıp Türkiye'ye dönen Türkler, sadece kendilerinden kesilen primi alabildi. Oysa, işveren tarafından da işçi adına prim yatırılıyor. AB ülkeleri, Türk işçilerinden kesilen primleri ayrıldıkları dönemde verdi, Almanya'da ise işverenin yatırdığı primler hazineye aktarıldı. Sosyal güvenlik uzmanlarının verdiği bilgiye göre, Türkiye ile AB arasında imzalanan 1963 Ankara Anlaşması ve 1973 Katma Protokolü'nün 38'inci maddesi Türk işçilere tüm sigorta primlerinin veya çalışma sürelerinin Türkiye ile birleştirilmesine imkân veriyor. Örneğin Danimarka ve İsviçre gibi ülkeler işveren primlerini de Türkiye'ye aktarıyor.



10 İŞÇİ ADINA DİLEKÇE VERDİ

Aras, başta Hasan Fettah olmak üzere 10 işçi adına AİHM'ye sundukları dilekçede, "Almanya'da çalışan ABD, Kanada, Şili, İsrail, Japonya, İsviçre, Fas, Tunus gibi ülkelerin vatandaşlarına prim ödemeleri yapılıyor. Sadece Türkler'in priminde kesinti var. Söz konusu durum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ayrımcılığı içeren 14'üncü maddesine aykırı" demişti. Avukat Kıraç Aras, Almanya'da Emeklilik Sigortaları Yasası'nın 210'uncu maddesinin prim iadesini düzenleyen bölümünde, "Primler sigortalının ödediği miktarda iade edilir. Eğer sigortalı ile net bedel karşılığı çalışma kararlaştırıldıysa işveren tarafından karşılanan primler çalışana iade edilir" denildiğini hatırlattı. Aras, "Madde bu kadar açıkken işveren payı Türkler'e ödenmedi. Söz konusu bu hukuksuzluğun giderilmesini talep edeceğiz. Diğer ülke örneklerini de dava dilekçesine koyacağız. Bu yapılan ayrımcılıktır" dedi.