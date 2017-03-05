Yolcuya yeni haklar geliyor

SHGM uçakla seyahat edenler için yeni yolcu hakları taslağı hazırladı. Sıralı bileti olan gidişi kullanmazsa ve dönüş uçuşuna kabul edilmezse tazminat alabilecek. Havaalanı kapalı, otel doluysa başka yerdeki faturasını havayolu şirketi ödeyecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uçakla seyahat edenleri ilgilendiren çok önemli bir düzenleme yapıyor. Yolcu haklarını düzenleyen yeni taslak talimat hazırlanarak, havayolu firmalarının görüşüne açıldı. Havayolu şirketlerinin görüşü alındıktan sonra yeni düzenleme yürürlüğe girecek. Düzenleme taslak haliyle yayınlanırsa, havayolu yolcuları ek haklara sahip olacak. Yeni taslak, birden çok uçuşu kapsayan gidişdönüş sıralı bileti olanları yakından ilgilendiriyor. Buna göre, havayolu şirketi, sıralı biletlerde gidiş biletini kullanmayan yolcuyu dönüş uçuşuna kabul etmezse tazminat ödeyebilecek.



OTEL DOLUYSA...

Havayolu şirketleri "Otel dolu, havalimanı kapalı" bahanesine sığınamayacak. Yeni taslak, havalimanında hizmet temin edilecek nokta bulunmaması ya da kapalı ve otellerin dolu olması nedeniyle hizmet sunulamaması durumunda da yolcunun makul ölçüdeki faturalarının havayolu şirketlerince ödenmesinin yolunu açıyor. Hali hazırda yolcular zorunlu nedenlerden dolayı hizmet sunulmadığı zamanlarda, makul ölçüdeki yeme-içme ve konaklama faturalarını ibraz ederek paralarını havayolu şirketlerinden alabiliyor. Bu hüküm de yeni taslakta var.



TAKSİ KAPSAM DIŞI

Uçağın zorunlu nedenlerden dolayı başka bir havalimanına yönlendirilmesi durumunda yolcunun son varış noktasına transfer masrafı sağlanacak. Ancak otobüs, tren, dolmuş gibi toplu taşıma ulaşım olanakları varken, taksiye binenin faturası kabul edilmeyecek.



AKTARMA UÇUŞLARDA 3 SAAT

Taslaktaki yeni düzenlemelerden biri de, son dönemde artış yaşanan bağlantılı uçuşlarla ilgili. Havayolu şirketi, daha önce olduğu gibi kendisinden kaynaklı nedenlerle bağlantılı seferlerden birinin gecikmesi durumunda, devam seferini kaçıran yolcuya tüm hizmetleri verip, tazminat ödemesi yapacak. Ancak yeni taslakta şirketler, yolculara son varış yerlerine planlanan varış saatinden en fazla 3 saat sonra ulaşmalarına olanak veren güzergâh değişikliği teklif etmeleri durumunda tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacak.



ÖDEMEYE DÖVİZ AYARI

İç hatlarda seyahat eden yolculara yapılacak tazminat ödemeleri 4 Ocak 2016 tarihli Merkez Bankası euro satış kuru (1 Euro = 3.2 Türk Lirası) esas alınarak yapılacak. 31 Aralık'a kadar iç hatlarda geçerli olacak bu oran, yılsonunda yeni düzenleme olmazsa enflasyon oranında artacak.



MEVCUT UYGULAMA

Uçak zorunlu nedenlerle başka havalimanlarına yönlendirilirse alternatif taşıma yollarını ücretsiz teklif etmek zorundaydı.



YENİ TASLAK

Şimdi bunlara ilaveten havayolu işletmeleri yolcuların transfer edilmesine ait masrafı da karşılayacak. Ancak toplu taşıma imkânı varken taksiye binene para verilmeyecek.



MEVCUT UYGULAMA

Yolcular zorunlu nedenlerden dolayı hizmet sunulmadığı zamanlarda, makul ölçüdeki yemeiçme ve konaklama faturalarını ibraz ederek paralarını havayolu şirketlerinden alabiliyor.



YENİ TASLAK

Yeni taslakta bu haklar var. Ayrıca havalimanı kapalı, otel doluysa makul ölçüdeki otel faturaları ödenecek.



MEVCUT UYGULAMA

Gidiş-dönüş sıralı biletlerle ilgili net düzenlemeler yok.



YENİ TASLAK

Gidiş biletini kullanmayan yolcu dönüş uçuşuna kabul edilmezse şirketten tazminat alabilecek.