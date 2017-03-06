Audi 1.1 milyon aracını geri çağırdı

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in üst segment markası Audi, Çin'deki toplam 681 bin aracını soğutma pompası arızası sebebiyle servise geri çağırdı. Volkswagen sözcüsünün verdiği bilgiye göre dünya genelinde servislere çağırılan araç sayısını 1,1 milyona çıkardı.

Volkswagen'in lüks segment markası olan Audi toplam 1.1 milyon aracını geri çağırdı. Otomotiv sektörünün gözde markalarından olan Audi'nin Çin'de 681 bin aracı servise geri çağırdığı bildirildi.

1,1 MİLYON ARAÇ GERİ ÇAĞIRILDI

Soğutma pompası arızası dolayısıyla A4, A5, Q5, A6 ve A8 hibrid modellerini kapsayan geri çağırma, Volkswagen sözcüsünün verdiği bilgiye göre dünya genelinde servislere çağırılan araç sayısını 1,1 milyona çıkardı.