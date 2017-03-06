X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Audi 1.1 milyon aracını geri çağırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

1.1 milyon aracını

  • Giriş Tarihi: 6.3.2017 14:14 Güncelleme Tarihi: 6.3.2017 14:19
Audi 1.1 milyon aracını geri çağırdı
Audi 1.1 milyon aracını geri çağırdı

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in üst segment markası , 'deki toplam 681 bin aracını soğutma pompası arızası sebebiyle servise . Volkswagen sözcüsünün verdiği bilgiye göre dünya genelinde servislere çağırılan sayısını 1,1 milyona çıkardı.

Volkswagen'in lüks segment markası olan toplam 1.1 milyon aracını . Otomotiv sektörünün gözde markalarından olan Audi'nin 'de 681 bin aracı servise geri çağırdığı bildirildi.

1,1 MİLYON ARAÇ GERİ ÇAĞIRILDI

Soğutma pompası arızası dolayısıyla A4, A5, Q5, A6 ve A8 hibrid modellerini kapsayan geri çağırma, Volkswagen sözcüsünün verdiği bilgiye göre dünya genelinde servislere çağırılan sayısını 1,1 milyona çıkardı.

BENZER HABERLER