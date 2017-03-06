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-- Projesi'nde sona gelindi

AA
  • Giriş Tarihi: 6.3.2017 12:03 Güncelleme Tarihi: 6.3.2017 12:26
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nde sona gelindi
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nde sona gelindi

"ÇİN'DEN, KAZAKİSTAN'DAN, TÜRKMENİSTAN'DAN, AZERBAYCAN'DAN, GÜRCİSTAN'DAN GELEN YÜK HAREKETİ ÜLKEMİZ ÜZERİNDEN AVRUPA'YA GİDEBİLECEK."

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı , -- Projesi'nin tamamlanma aşamasına geldiğine işaret ederek, "İki ay içerisinde inşaatları bitirip ondan sonraki iki aylık süreçte de testlerini yapıp haziran ayı içerisinde artık Bakü-Tiflis-Kars Projesiyle dizel lokomotif işletmeciliğine geçmek istiyoruz." dedi.

Bakan Arslan, yaptığı açıklamada, bu yıl kar yağışının ve soğuk havanın bölgeye ve ülkeye bereket getirdiğini ancak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ndeki çalışmaları aksattığını dile getirdi.

Bu sebeple bugünlerde Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin çalışmalarına özellikle sahada daha çok yoğunlaşacaklarını vurgulayan Arslan, "İki ay içerisinde inşaatları bitirip ondan sonraki iki aylık süreçte de testlerini yapıp haziran ayı içerisinde artık Bakü-Tiflis-Kars Projesiyle dizel lokomotif işletmeciliğine geçmek istiyoruz çünkü bu proje sadece ülkemiz i değil, ülkemiz üzerinden ticaret yapmak isteyen bütün dünya ülkeleri için önemli proje. Çin'den, Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan gelen yük hareketi ülkemiz üzerinden Avrupa'ya gidebilecek." diye konuştu.

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