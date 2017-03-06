Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nde sona gelindi

"ÇİN'DEN, KAZAKİSTAN'DAN, TÜRKMENİSTAN'DAN, AZERBAYCAN'DAN, GÜRCİSTAN'DAN GELEN YÜK HAREKETİ ÜLKEMİZ ÜZERİNDEN AVRUPA'YA GİDEBİLECEK."

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin tamamlanma aşamasına geldiğine işaret ederek, "İki ay içerisinde inşaatları bitirip ondan sonraki iki aylık süreçte de testlerini yapıp haziran ayı içerisinde artık Bakü-Tiflis-Kars Projesiyle dizel lokomotif işletmeciliğine geçmek istiyoruz." dedi.

Bakan Arslan, yaptığı açıklamada, bu yıl kar yağışının ve soğuk havanın bölgeye ve ülkeye bereket getirdiğini ancak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ndeki çalışmaları aksattığını dile getirdi.

Bu sebeple bugünlerde Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin çalışmalarına özellikle sahada daha çok yoğunlaşacaklarını vurgulayan Arslan, "İki ay içerisinde inşaatları bitirip ondan sonraki iki aylık süreçte de testlerini yapıp haziran ayı içerisinde artık Bakü-Tiflis-Kars Projesiyle dizel lokomotif işletmeciliğine geçmek istiyoruz çünkü bu proje sadece ülkemiz için değil, ülkemiz üzerinden ticaret yapmak isteyen bütün dünya ülkeleri için önemli proje. Çin'den, Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan gelen yük hareketi ülkemiz üzerinden Avrupa'ya gidebilecek." diye konuştu.