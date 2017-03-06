Türkiye otomobilini seçiyor

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının finalistleri Honda Civic, Mazda MX- 5, Peugeot 3008, Renault Megane, Seat Ateca, Toyota C-HR ve Volvo S90 oldu

FİNALE KALANLARIN YARISI YERLİ

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının finalistleri belli oldu. OGD üyesi 77 otomotiv gazetecisinin yaptığı oylama sonucunda 25 aday otomobil arasından Honda Civic, Mazda MX-5, Peugeot 3008, Renault Megane, Seat Ateca, Toyota C-HR ve Volvo S90 finale kalmaya hak kazandı. Finalistler arasında Türkiye'de üretilen üç modelin yer alması dikkat çekiyor. Yedi finalist, PPG Türkiye Otomotiv Tamir Boyaları ana sponsorluğu ve Bridgestone, Intercity ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili'2017" için yarışacak.



YEDİ FİNALİST

Finale kalan yedi otomobilin test sürüşü 4 Nisan'da Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek ve ardından 7 Nisan'da ikinci oylamaya geçilecek. Bu oylamada her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, Türkiye'de Yılın Otomobili seçilecek. Birincinin açıklanacağı ödül töreni ise 11 Nisan'da gerçekleştirilecek.

OGD üyeleri seçim yaparken şu kriterlere göre oy verecek: "Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyatdeğer oranı."



2016 YILINDA SKODA SUPERB KAZANDI

Geçen yıl birincisi düzenlenen yarışmayı Skoda Superb kazanmıştı. Otomotiv gazetecilerinin oylarıyla Skoda Superb, rakipleri Audi A4, Fiat Egea, Hyundai Tucson, Opel Astra, Renault Talisman ve Volvo XC-90'ı sollayarak "Yılın Otomobili" seçilmişti.