Antep’te 15 bin istihdam sözü

450 bin mülteciye ev sahipliği yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “300 sanayicimizden, 15 bin istihdam sözü aldım. Yakın takipçisi olacağım” dedi

Gaziantep, Aylan bebeğin kıyıya vuran bedeniyle vicdanlarda derin yaralar açan mülteci sorununun başkenti gibi. Öyle ki kentte yaşayan Suriyeli mülteci sayısı 450 binleri bulmuş durumda. Bu nüfusun sadece yüzde 10'u kamplarda yaşıyor. Geri kalanı ise kentte bir yaşam kurmuş. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibi gecesini gündüzüne katarak mültecilerin entegrasyonunu minimum sorunla atlatmak için çalışıyor. Şahin'in bir diğer önemli gündem maddesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği. Geçtiğimiz hafta şehirdeki 300 sanayiciyle bir toplantı yaptığını anlatan Şahin, şunları paylaştı: "İşsizlik sorununu çözmek için şehri her yıl ortalama yüzde 5 büyütmemiz lazım. 18 yaş altı nüfusumuz 500 bin civarında. Bunların istihdamı çok önemli. Sanayicilerimizden toplam 15 bin kişilik istihdam sözü aldım. Alımlar mart ve yılsonunda olmak üzere iki aşamalı olacak. Ben bunun sıkı takipçisi olacağım. Örneğin Abdülkadir Konukoğlu'nun 15 bin çalışanı var, 1000 kişi alacağını taahhüt etti."

YABANCI İLGİSİ ARTIYOR

Gaziantep ekonomisinin bölgenin can damarı olduğunu anlatan Fatma Şahin, "Ancak bir anda etrafımız ateş çemberi oldu. Ortadoğu en büyük pazarımızdı. Orada yaşanan çalkantı kentin ekonomisini olumsuz etkiledi. Onu yönetmek için Afrika pazarına açıldık. Bunda da başarılı olduk. Bu sıkıntılı dönemde ihracatta Ankara'yı geride bırakıp 5'inci sıraya yerleştik. Bu bizim için mucize" dedi. Bölgede yaşananlardan dolayı şehre yabancı ilgisinin ilk başta kısmen azaldığını söyleyen Şahin, "Sadece Suriye meselesi değil şehirde yaşanan iki patlama ilginin azalmasına neden oldu. Ama son 2-3 aydan bu yana farklı bir bakış açası görüyorum. Artık daha pozitif bir algımız var. Danimarkalı işadamları gelip yatırım fırsatlarını araştırdılar. Almanya'dan da gelenler oldu. Hem sıfırdan yatırım hem de ortaklık bakıyorlar. Çünkü bizi Ortadoğu pazarı için üs olarak görüyorlar" dedi.



900 SURİYE ORTAKLI ŞİRKET VAR

Suriye'den sadece muhtaç kesimin değil, yetişmiş insan gücünün de geldiğini söyleyen Şahin, kadın ayakkabısı, taş işçiliği ve tasarımda çok başarılı olduklarını belirtti. Kentte 900 Suriye ortaklı şirket bulunduğu bilgisini paylaşan Şahin, "Bu durum pastanın büyümesine neden oldu. Yılın sonuna doğru kalıcı barış bekliyoruz. Bu sağlandığı zaman Gaziantep Ortadoğu'nun üretim, fuar ve finans merkezi olacak" dedi.



6 BİN ÖĞRENCİYE LİDERLİK DERSİ

Fatma Şahin, 16 Şubat'ta 12'nci sınıfta okuyan 6 bin kızı hedefleyen "Haydi Kızlar Yönetime" kampanyasını başlattı. Bu kapsamda kent idaresinde görev alan 16 kadın yönetici, kızlara mentörlük yapacak. Şahin, "Kızlarımızın önlerine yüksek hedefler koymalarını istiyoruz. Burada motivasyon çok daha yüksek. Çünkü zorluklar motivasyonu artırıyor" dedi.

ÖNCELİK KADIN VE ÇOCUKLARIN

Belediye bütçesinin yüzde 20'sini kadınlara ayırdıkları bilgisini veren Şahin, özellikle kadın ve çocuklara yönelik projelere büyük önem veriyor. İl genelinde yürütülen meslek edindirme kurslarına Suriyelileri dahil eden Şahin, "Seramik ve cam işletmeciliğinin yanı sıra Türkçe derslerine büyük ilgi var" diye konuştu.





TURİZM KAMPANYASI BAŞLATIYOR

Fatma Şahin, terör olayları nedeniyle büyük kayıp yaşanan turizm sektörünü eski parlak günlerine kavuşturmak için kolları sıvamış. Bu amaçla yerli turisti hedef alan 3 günlük paket turlar hazırlatan Şahin, şehrin tarihi ve kültürel dokusuna ilgiyi tekrar canlandırmayı amaçlıyor. Yabancı turistler için de bir çalışma yapan Şahin, Kapadokya'yı ziyaret eden turistin Gaziantep'e gelmesini sağlayacak bir link oluşturmayı planlıyor.