Dünyayı satıp Türkiye’yi aldılar

Her türlü olumsuz algı operasyonlarına rağmen, yılbaşından bu yana yabancıların ilgi odağı olan Türkiye piyasaları, dün adeta yine tarih yazdı. Haftanın ilk işlem gününde, dünya borsalarının genelinde satış gözlenirken, Borsa İstanbul en fazla yükselen piyasa oldu. Hazine'nin gerçekleştirdiği 5 ve 9 yıllık tahvil ihalelerine ise 4 kat talep geldi.

BORSA 'GEZİ'YE ÇIKIYOR

Yılbaşından bu yana dünyanın en fazla yükselen piyasası olan Borsa İstanbul, dün de çok önemli bir eşiği geçti. Endeks günü yüzde 1.47'lik yükselişle 91 bin 44 puandan tamamlayarak 26 Ocak 2015'ten bu yanaki en yüksek kapanışı gerçekleştirdi. Endeks Gezi öncesinde 22 Mayıs 2013'te 93 bin 178 puanla rekor kırmıştı. Hisse senedi piyasalarının ileriye dönük beklentileri satın aldığının altını çizen XTB Forex Araştırma Müdürü Arzu Toktay, "16 Nisan referandumu sonrasında bir belirsizliğin daha geride kalması ile ekonomik reformların hız kazanacağı beklentisi yükselişin arkasında yatan sebepler. Borsada endeksin referandum öncesinde 93 bin 500 seviyesini test edeceğini düşünüyoruz" dedi.

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Borsada ciddi bir yabancı alımı olduğuna dikkat çeken Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı da, "Bu yükselişte referandumda 'Evet'in önde olmasının da etkisi var. Borsadaki yükselişin devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu. İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu da, "Referandum tarihi yaklaştıkça beklentilerin de alınmaya başlamış olması endekste etkili oluyor" dedi.



TAHVİLE 4 KAT TALEP

Türkiye'nin geleceğine ilişkin olumlu beklentiler, Hazine'nin ihalelerine de yansıdı. 9 ve 5 yıllık ihalelere, 15.1 milyar liralık teklif gelirken, satış 3.8 milyar TL olarak gerçekleşti. 5 yıllık tahvilde, teklif 5 milyar 92 milyon TL, satış 3 milyar 228 milyon TL, 9 yıllık tahvilde ise 10 milyar liralık teklife karşılık, satış 2 milyar TL oldu.